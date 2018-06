25 czerwca 2018: Fakty dnia

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego napisał, że nie złoży zaświadczenia lekarskiego o zdolności do orzekania, o jakie prosił szef Krajowej Rady Sądownictwa. Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Władysława Frasyniuka. Żonie posła PO Stanisława Gawłowskiego grozi 10 lat pozbawienia wolności. W Turcji zakończyły się wybory prezydenckie. Co jeszcze wydarzyło się w kraju i na świecie?

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego buntuje się przeciwko szefowi KRS

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędzia Stanisław Zabłocki napisał do szefa Krajowej Rady Sądownictwa: "Proszę nie oczekiwać, że złożę zaświadczenie lekarskie o zdolności do orzekania".

To odpowiedź Zabłockiego na prośbę szefa KRS związaną z wejściem w życie nowych przepisów, które nakazują radzie wydanie opinii o dalszym orzekaniu sędziów, którzy ukończyli 65 lat.

Jest akt oskarżenia wobec Władysława Frasyniuka

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Łukasz Łapczyński poinformował, że przeciwko Władysławowi Frasyniukowi skierowano do sądu akt oskarżenia.

Sprawa dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej dwóch umundurowanych policjantów na służbie.

Żonie Stanisława Gawłowskiego grozi 10 lat więzienia

Żona posła PO Stanisława Gawłowskiego usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy.

"Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności" - poinformowała Prokuratura Krajowa.



Kobieta nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.





Komisja prawna Rady Europy żąda, by Rosja zwróciła wrak Tu-154

"Zgromadzenie wzywa Rosję do przekazania wraku polskiego samolotu Tu-154 odpowiednim władzom polskim bez dalszej zwłoki, w bliskiej współpracy z polskimi ekspertami i w sposób, który nie spowoduje dalszego pogorszenia się stanu potencjalnych dowodów" - komisja prawna i praw człowieka przyjęła projekt dokumentu holenderskiego parlamentarzysty Pietera Omtzigta z Europejskiej Partii Ludowej.

Prace nad rezolucją trwały kilka lat.

Recep Tayyip Erdogan nowym prezydentem Turcji

Jak poinformowała turecka komisja wyborcza (YSK), Recep Tayyip Erdogan otrzymał 52,5 proc. głosów i wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie w Turcji.

Frekwencja wyborcza wyniosła 87 procent uprawnionych do głosowania.

Putin gratuluje Erdoganowi

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi reelekcji wyborach, podkreślając, że wyniki głosowania świadczą o autorytecie tureckiego przywódcy.

Notowania Putina najsłabsze od lat

W związku z ogłoszoną podczas mundialu decyzją o podwyższeniu wieku emerytalnego w Rosji odnotowano największy od 2014 roku spadek notowań prezydenta Władimira Putina i rządu w Moskwie.

Francja negatywnie ocenia brukselski miniszczyt UE

"W Brukseli gaśnie nadzieja na europejską odpowiedź na wyzwanie migracyjne" - głosi tytuł ekonomicznego dziennika "Les Echos".

"Nieformalny miniszczyt migracyjny potoczył się jeszcze gorzej niż przewidywano" - streszcza w kolei tytuł dziennika "Le Figaro".