25 kwietnia 2018: Fakty dnia

W Sejmie trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. "Nie zgadzamy się na wykorzystanie do celów politycznych" - powiedziała przewodnicząca Rady Monika Zima-Parjaszewska. W Kielcach ponad 50 osób sprzeciwiało się nominacji prof. Chazanana na wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa. Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła tzw. ustawę 447. Rodzice Alfiego Evansa zgłosili odwołanie od decyzji sądu, który odrzucił ich wniosek o leczenie syna we Włoszech. Co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie?

Zdjęcie Przed Sejmem panuje nerwowa atmosfera /Rafał Guz /PAP

Gorąco pod Sejmem. Przewodnicząca Rady ds. niepełnosprawnych: Zostaliśmy wykorzystani

Przed Sejmem w gorącej atmosferze odbywa się protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. - Z zaskoczeniem i przykrością przyjmujemy sposób, w jaki została wykorzystana praca Krajowej Rady Konsultacyjnej w bieżącym sporze z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami(...). Nie zgadzamy się na wykorzystanie do celów politycznych - powiedziała przewodnicząca Rady Monika Zima-Parjaszewska, która we wtorek podpisała wraz z częścią organizacji i minister Rafalską porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych.



Zdjęcie Ryszard Terlecki /Andrzej Iwańczuk/Reporter /Reporter





Terlecki: Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu

"Nie sądzę, aby była potrzebazwoływania teraz, w czasie świąt majowych, posiedzenia Sejmu" - oświadczył w środę wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "Nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu" - dodał.



Zdjęcie Protest pod hasłem "Stop Chazanowi" /Piotr Polak /PAP

Kielce: Protest przeciwko nominacji prof. Chazana

Ponad 50 osób uczestniczyło w proteście przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach przeciwko decyzji wojewody o nominacji prof. Bogdana Chazana na wojewódzkiego konsultantads. ginekologii i położnictwa. Jednocześnie kilkunastoosobowa grupa popierała profesora.



Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Hubert Mathis/REPORTER /East News

USA: Izba Reprezentantów przyjęła tzw. ustawę 447

Izba Reprezentantów Kongresu USA jednomyślnie przyjęła we wtorek ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu.



Zdjęcie Protest pod Alder Hey Children's Hospital / PAUL ELLIS / AFP





Wielka Brytania: Rodzice Alfiego dalej walczą o zgodę na jego wyjazd do Włoch

Rodzice niespełna dwuletniego Alfiego Evansa złożyli odwołanie od decyzji sądu, który we wtorek odrzucił ich wniosek o zgodę na przewiezienie chłopca do Włoch w celu dalszego podtrzymywania jego życia- poinformowała w środę nad ranem brytyjska agencja PA.



