26 stycznia 2017: Fakty dnia

Polski himalaista Tomasz Mackiewicz utknął na Nanga Parbat, PO i Nowoczesna łączą siły, CBOS opublikował ranking zaufania, a według najnowszego raportu dotyczącego nierówności społecznych 1 proc. najbogatszych posiada majątek większy niż cała reszta ludzkości. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń dnia.

Polski himalaista na Nanga Parbat

Polak Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol utknęli na wysokości około 7400 metrów po próbie ataku szczytowego. Ekipa ratunkowa walczy z czasem i warunkami pogodowymi. Himalaiści muszą spędzić noc na górze w oczekiwaniu na pomoc.

Stan zdrowia Polaka jest zły - cierpi na ślepotę śnieżną i chorobę wysokościową. Uczestnicy polskiej wyprawy na K2 zadeklarowali udział w akcji ratunkowej.

Nanga Parbat to dziewiąty co do wysokości szczyt świata. Leży w zachodniej części Himalajów, na obszarze Kaszmiru w północno-wschodnim Pakistanie.

Góra zimą została zdobyta tylko raz.

Będzie koalicja PO i Nowoczesnej

Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer poinformowali, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna wspólnie wystartują w jesiennych wyborach do sejmików wojewódzkich.



"Podjęliśmy decyzję o budowaniu koalicji wyborczej na wybory samorządowe - te wybory do sejmików, które są solą tych wyborów, są czymś najważniejszym, bo piszą mapę polityczną polskich województw" - powiedział lider PO.



"Warto bronić samorządów przed PiS. Stąd nasza decyzja wspólna o tym, że zaczynamy tworzyć koalicję" - dodała Katarzyna Lubnauer.



CBOS: Prezydent liderem zaufania

Prezydent Andrzej Duda jest liderem rankingu zaufania, ufa mu aż 73 proc. badanych. Z kolei premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 68 proc., a wicepremier Beacie Szydło - 61 proc.



Na drugim biegunie znaleźli się: Grzegorz Schetyna, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, którym nie ufa odpowiednio 50, 43 i 34 proc. Polaków.

Najnowszy raport o nierównościach na świecie

Z najnowszego raportu dotyczącego nierówności społecznych wynika, że 1 proc. najbogatszych posiada majątek większy niż cała reszta ludzkości, a 42 osoby zgromadziły majątek przewyższający stan posiadania biedniejszej połowy populacji - pisze dziennikarz Interii Michał Michalak.



Tylko w 2016 roku miliarderzy powiększyli swój majątek o 762 mld dol. 82 proc. nowo wytworzonego bogactwa trafiło w ręce 1 proc. najbogatszych, a 50 proc. ludzi w ogóle nie odczuło żadnej poprawy. Na świecie jest obecnie 2043 miliarderów.

Kolejna rezolucja w sprawie Polski

W poniedziałek komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych PE będzie głosowała nad nową rezolucją w sprawie praworządności w Polsce. Jak wynika z ustaleń PAP, rezolucja ma być poparciem dla decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu art. 7 traktatu wobec Polski.

KE domaga się od Polski wprowadzenia zmian do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.



Spotkanie premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej