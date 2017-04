27 kwietnia 2017: Fakty dnia

Premier Szydło strofuje ministrów, politycy komentują najnowsze sondaże, KE ostrzega Polskę, a Stany reagują na prężenie muskuł przez Koreę Północną. Zobacz, co jeszcze przyniósł dzień. Prezentujmy podsumowanie wydarzeń z kraju i świata.

Zdjęcie Premier Beata Szydło: Jeżeli ktoś ma inny pogląd, to jest jego decyzja i może zrezygnować /Piotr Polak /PAP

"Niektórzy ministrowie dbają o własne kariery"

"Wczoraj (środa) odbyła się rozmowa, w czasie której przypomniałam wszystkim ministrom, po co tu jesteśmy, do czego się zobowiązaliśmy. Jest program, który realizujemy, mamy bardzo dużo sukcesów" - powiedziała w czwartek szefowa rządu w TVP Info.



Premier zaznaczyła, że potrzebne są: "dyscyplina, lojalność, konsekwencja i umiar".



"Wydaje mi się, że niektórzy ministrowie zbyt często dbają o własne, prywatne, indywidualne kariery, a nie myślą w kategoriach zespołu" - stwierdziła.



"Powiedziałam wyraźnie na naszym spotkaniu, że to jest gra zespołowa, drużynowa (praca w rządzie - red.). Każdy, kto chce realizować taktykę tej drużyny ma w niej miejsce. Natomiast, jeżeli ktoś ma inny pogląd, to jest jego decyzja i może z tej drużyny zrezygnować" - podkreśliła Szydło.



Będą kolejne referenda w sprawie metropolii warszawskiej



Dwie kolejne podwarszawskie gminy: Grodzisk Mazowiecki i Lesznowola podjęły uchwały o organizacji referendów w sprawie utworzenia metropolii warszawskiej. W sumie tego typu głosowania przeprowadzi 17 gmin.

Zdjęcie Nie będzie referendum w Warszawie / Stefan Maszewski / Reporter

Fiasko działań posłów Platformy?

Grupa posłów PO próbowała skontrolować dokumenty związane z postępowaniem dot. śmigłowców dla wojska. W czwartek przed południem do MON przyjechali posłowie PO: Cezary Tomczyk, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska i Mariusz Witczak.



Posłowie rozmawiali krótko z wiceszefem MON Michałem Dworczykiem. W jego opinii, "posłom PO raczej chodziło o wydarzenie medialne, bo jeśli ich intencją była kontrola dokumentacji, to nic nie stało na przeszkodzie, by powiadomić MON i umożliwić przygotowanie dokumentów".

Z kolei poseł PO Cezary Tomczyk podkreślił, że opinia publiczna musi poznać wszelkie informacje dotyczące - jak powiedział - "wykończenia" przetargu za 13 mld zł.

Nowe informacje ws. wypadku premier

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w zamieszczonym w czwartek komunikacie uznała zatrzymanie Sebastiana K., kierowcy podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny rządowej, było zasadne i legalne, odbyło się prawidłowo.



Zdjęcie Wypadek z udziałem premier Beaty Szydło /fot. Lukasz Patrzyk /FORUM



Drugie upomnienie dla Polski

Komisja Europejska poinformowała w czwartek o przejściu do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska zapewnia, że działa zgodnie z prawem polskim i unijnym.

Zdjęcie Puszcza Białowieska / zdj. ilustracyjne / ©123RF/PICSEL

Prezes PiS komentuje niekorzystny wynik w sondażu

"Wydaje się, że rzeczywiście nastąpił pewien dołek poparcia po sprawie wyboru Donalda Tuska, ale potem szybko nastąpiło odbicie" - w ten sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem "wPolityce" odniósł się do wyników najnowszego sondażu, w którym po raz pierwszy od wyborów PO wyprzedziło PiS. Prezes PiS podkreślił, że "do sprawy należy podchodzić spokojnie".



Słabe notowania Nowoczesnej. Posłowie komentują

Sondaże komentowali także posłowie Nowoczesnej. Ich zdaniem, do tego typu badań poparcia należy podchodzić z pokorą i trzeba wyciągać wnioski. "Najważniejszym sondażem jest jednak sondaż wyborczy" - ocenili.



Chodzi o badanie zrealizowanego przez Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24 poparcie dla Platformy Obywatelskiej wzrosło o 4 pkt. proc. do 31 proc., a poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości pozostało na poziomie 29 proc. Z kolei poparcie dla Kukiz'15 wynosi 10 proc. (bez zmian), dla SLD 6 proc. (-2 pkt. proc.), a dla Nowoczesnej 5 proc. (-3 pkt. proc.).

Zdjęcie Ryszard Petru / Marcin Obara / PAP

ŚWIAT

Stany Zjednoczone grożą "szybkimi działaniami karnymi"

Jeśli dojdzie do prowokacji militarnej ze strony Korei Północnej, Korea Południowa i Stany Zjednoczone podejmą "szybkie działania karne". Przedstawiciele państw sojuszniczych rozmawiali telefonicznie o scenariuszach wydarzeń na Półwyspie Koreańskim.



We czwartek prezydent Donald Trump zaprezentował strategię wobec Korei Północnej, z której wynika, że USA zaostrzą sankcje gospodarcze i nasilą dyplomatyczne naciski wobec tego kraju, by skłonić reżim do zakończenia programu atomowego i rakietowego.

Zdjęcie Ćwiczenia koreańskiej armii / PAP/EPA

Policjanci ranni w ataku domniemanego islamisty



Dwóch policjantów zostało w czwartek lekko rannych podczas próby zatrzymania młodego, niebezpiecznego mężczyzny na należącej do Francji wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim - poinformowały miejscowe władze. Podejrzewa się, że mężczyzna jest islamskim radykałem.



Fikcyjne posady partii Le Pen

Na blisko 5 mln euro Parlament Europejski ocenia straty w wyniku fikcyjnych posad asystentów europosłów skrajnie prawicowego Frontu Narodowego kandydatki na prezydenta Francji Marine Le Pen - podała w czwartek AFP, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

