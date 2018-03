27 marca 2018: Fakty dnia

Kolejne kraje wydalają rosyjskich dyplomatów po ataku na Siergieja Skripala, na co ostro reaguje Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ. Co jeszcze wydarzyło się w kraju i na świecie?

Siergiej Ławrow

Ławrow: Chamstwa tolerować nie będziemy

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył we wtorek, że Rosja odpowie na wydalenie jej dyplomatów, ponieważ - jak to ujął - nie można tolerować "chamstwa" i Moskwa nie będzie tego robić.

W poniedziałek około 20 państw, m.in. USA, Australia i kilkanaście państw UE, zapowiedziało wydalenie w sumie ponad 100 rosyjskich dyplomatów.

Jest to odpowiedź na próbę zabójstwa byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala. Do ataku doszło 4 marca w angielskim mieście Salisbury. Według premier Wielkiej Brytanii Theresy May, odpowiedzialność za zamach z użyciem broni chemicznej ponosi Rosja.

Władimir Putin

Putin ogłosił żałobę narodową

Władimir Putin ogłosił środę (28 marca) dniem żałoby narodowej po tragicznym pożarze centrum handlowo-rekreacyjnego w Kemerowie. W pożarze zginęły co najmniej 64 osoby. Rosyjski prezydent odwiedził dziś miejsce tragedii, gdzie spotkał się z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz. Zapowiedział drobiazgowe śledztwo.



Beata Szydło

Szydło w ogniu krytyki. Najnowszy sondaż

75 procent ankietowanych uważa, że to źle, że ministrowie rządu Beaty Szydło otrzymali premie. 17 procent jest innego zdania. Sondaż przeprowadził Kantar Millward Brown na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24.



Mateusz Morawiecki

Morawiecki: Chcemy przyjaznych relacji z Rosją

"Chcemy jak najbardziej przyjaznych stosunków z sąsiadami, w tym z Rosją, ale jesteśmy realistami. Najlepiej, gdyby te przyjazne stosunki były wzmocnione naszą siłą militarną" - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



Kim Dzong Un

Gdzie jest Kim Dzong Un?

Z Pekinu odjechał we wtorek po południu pociąg, którym mógł przybyć do chińskiej stolicy przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un lub inny wysoki rangą urzędnik reżimu. Chińskie MSZ oświadczyło, że nic mu nie wiadomo na temat wizyty północnokoreańskiej delegacji.



Hanna Gronkiewicz-Waltz

Grzywna dla Hanny Gronkiewicz-Waltz