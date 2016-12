28 grudnia 2016: Fakty dnia

Kryzys sejmowy, nowe doniesienia ws. zamachu w Berlinie i tarcia na linii Polska-Rosja ws. zapisów rozmów z kokpitu Tu-154m. Prezentujmy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z kraju i świata.

Nie było kworum? Nowe ustalenia i głos polityków PiS

Na Sali Kolumnowej było kworum, opozycja opiera się na niepełnym materiale bądź nim manipuluje - powiedział PAP wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ponadto według niego, posłowie PO przeszukiwali rzeczy posłów PiS pozostawione na sali sejmowej.



Kwestię kworum poruszała dziś rzeczniczka PiS Beata Mazurek. W trakcie głosowań nad ustawą budżetową na 2017 r. na Sali Kolumnowej było kworum, zgodnie z regulaminem Sejmu i obowiązującymi przepisami mieliśmy prawo przegłosować ustawę - powiedziała.

Wypowiedzi nawiązywały do zaprezentowanego we wtorek materiału TVN, w którym podano, że z analizy dostępnych zapisów przebiegu głosowań z 16 grudnia wynika, że w jednym z głosowań do kworum mogło zabraknąć 9 głosów.



Kryzys sejmowy. Kolejny wniosek do prokuratury

Nowoczesna skieruje wniosek dowodowy do prokuratury związany z nieprawidłowościami podczas głosowania nad budżetem na 2017 r., które odbyło się w Sali Kolumnowej - zapowiedzieli posłowie Nowoczesnej podczas środowego briefingu w Sejmie.



Posłanka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że jej ugrupowanie złożyło szereg zawiadomień do prokuratury związanych z przebiegiem głosowań w Sejmie, które odbyły się w Sali Kolumnowej 16 grudnia. "19 grudnia złożyliśmy pierwsze zawiadomienie do prokuratury, o niedopełnienie obowiązku przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Następnie 23 grudnia złożyliśmy uzupełniające zawiadomienie do prokuratury, dotyczące liczenia głosów przez dwóch posłów opozycji, których nie było na sali sejmowej" - wskazała.

Ambasada RP odpowiada na żądania Polski ws. Tu-154m

Rosja nie ma żadnych nieznanych wcześniej nagrań z kokpitu polskiego Tu-154, który rozbił się w Smoleńsku - oświadczyła w środę ambasada Rosji w Polsce. O wydanie zapisów rozmów wystąpiło ostatnio polskie MON w reakcji na wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina.



Zamach w Berlinie. Prokuratura Krajowa zna godzinę śmierci polskiego kierowcy

- Godzinę śmierci polskiego kierowcy znamy, jednak nie ujawniamy jej dla dobra śledztwa - powiedziała PAP naczelniczka zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie Aldona Lema. Dodała, że z ustaleń niemieckich śledczych wynika, iż mężczyzna żył między godziną 15 a 16.



Prokurator Lema zdementowała informację, którą w poniedziałek podał niemiecki "Bild", jakoby polski kierowca ciężarówki, wykorzystanej w zamachu terrorystycznym w Berlinie, został postrzelony w głowę kilka godzin przed atakiem.

55 tys. migrantów dobrowolnie wróciło do kraju

Około 55 tys. migrantów, którzy przyjechali do Niemiec, w 2016 roku dobrowolnie opuściło ten kraj i wróciło do swoich ojczyzn - informuje w środę dziennik "Sueddeutsche Zeitung", powołując się na szacunkowe dane Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźców (BAMF).



Z Morza Czarnegowyłowiono drugą czarną skrzynkę Tu-154

Z dna Morza Czarnego wydobyta została druga czarna skrzynka rosyjskiego samolotu Tu-154, który rozbił się w niedzielę krótko po starcie z lotniska w Soczi z 92 osobami na pokładzie - poinformowało w środę ministerstwo obrony Rosji. Dotychczas wydobyto 15 ciał.

Kolejna ekshumacja w śledztwie smoleńskim

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ekshumowano w środę rano kolejną osobę, która zginęła w katastrofie Tu-154M. Według nieoficjalnych informacji chodzi o grób Mariusza Handzlika.



To 11 ofiara katastrofy smoleńskiej ekshumowana w tym roku. Przeprowadzone dotąd ekshumacje potwierdziły, że w przypadku jednej osoby doszło do zamiany ciała. Według nieoficjalnych informacji chodzi o b. prezesa PKOl Piotra Nurowskiego. W jego grobie - czego oficjalnie nie potwierdzono - miał zostać pochowany Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Nocne wejście Misiewicza do CEK NATO nielegalne?

Jak informuje TVN 24, sąd podważył odwołanie przez Antoniego Macierewicza szefów Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO i wejście Bartłomieja Misiewicza na jego teren w nocy rok temu. Prokuratura ma wszcząć śledztwo w tej sprawie - zalecił warszawski Sąd Okręgowy.



18 grudnia w nocy MON zmieniło kierownictwo tworzonego wraz ze Słowakami Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Odwołany przez MON szef powstającego CEK NATO płk Krzysztof Dusza mówił, że działania MON i SKW przeciw niemu i personelowi CEK były bezprawne.



