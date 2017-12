28 grudnia 2017: Fakty dnia

Jarosław Kaczyński bezkonkurencyjny w najnowszym sondażu, oświadczenie Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie łączenia przez lekarzy dyżurów, 40 zabitych w zamachu w Kabulu. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się w kraju i na świecie.

Jarosław Kaczyński

Kto ma największy wpływ na kluczowe decyzje w państwie? Sondaż

Zdaniem 62 proc. badanych największy wpływ na kluczowe decyzje w państwie ma obecnie prezes PiS Jarosław Kaczyński - wynika z najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24.

W pierwszej trójce znaleźli się również prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Jednak, jak się okazało, między prezesem PiS, na którego głosowało 63 proc. badanych, a prezydentem, jest przepaść. Zaledwie 13 proc. respondentów uważa, że Andrzej Duda ma największy wpływ na kluczowe decyzje w państwie.

Na trzecim miejscu uplasował się premier Mateusz Morawiecki (8 proc.).

Korytarz Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Naczelna Izba Lekarska: Pomysł ministerstwa jest groźny dla pacjentów

Naczelna Izba Lekarska ostro krytykuje pomysł łączenia przez lekarzy dyżurów na kilku oddziałach jednocześnie. W ten sposób Ministerstwo Zdrowia chce zabezpieczyć się przed konsekwencjami masowego wypowiadania przez medyków dodatkowych dyżurów. W całym kraju tzw. klauzule opt-out wypowiedziało już prawie cztery i pół tysiąca lekarzy.

Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski: Będziemy kontaktować się ze wszystkimi państwami UE

Strona polska skorzysta z "opcji trzech miesięcy na złożenie wyjaśnień" - zapowiedział szef MSZ Witold Waszczykowski, odnosząc się do uruchomienia przez Komisję Europejską procedury z art. 7.1. unijnego traktatu. "Będziemy kontaktować się z wszystkimi państwami UE i wyjaśniać nasze stanowisko" - dodał.



Afganistan

Afganistan: 40 zabitych w zamachach w Kabulu

Co najmniej 40 osób zginęło w czwartkowych zamachach bombowych, do których doszło w pobliżu meczetu i redakcji agencji prasowej Afghan Voice w stolicy Afganistanu Kabulu - poinformowało MSW. Do ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

Władimir Putin

Władimir Putin: Wybuch w Petersburgu to był zamach terrorystyczny

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że wybuch, do którego doszło wczoraj w supermarkecie w Petersburgu, był atakiem terrorystycznym. W wyniku eksplozji rannych zostało 13 osób.

- Wczoraj w Petersburgu przeprowadzono atak terrorystyczny, niedawno Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) udaremniła inną próbę zamachu - powiedział prezydent podczas spotkania na Kremlu z wojskowymi uczestniczącymi w operacji w Syrii.

Turcja

W Turcji zatrzymano 38 osób podejrzanych o związki z IS