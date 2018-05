28 maja 2018: Fakty dnia

Ostatni dzień Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie, kolejne próby powołania rządu we Włoszech, początek procesu Kajetana P, a także decyzja PKW w sprawie transmisji z lokali wyborczych. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawiał podczas zakończenia sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, /PAP

Ostatni dzień ZP NATO: Wystąpienia prezydenta i premiera

Zakończyła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie z udziałem kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu, a także przedstawicieli krajów stowarzyszonych i obserwatorów, która rozpoczęła się w piątek.

Podczas posiedzenia plenarnego głos zabrał m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent zaznaczał, że Rosja stanowi zagrożenie dla pokoju i stabilności, która "nie waha się dokonywać zabójstw" na terenie NATO.

Premier Morawiecki podkreślał z kolei wartość Paktu. "NATO to najsilniejszy sojusz w historii. Będąc razem, jesteśmy bezpieczniejsi. Polska sąsiaduje z krajem, które całkiem niedawno dokonało bezprecedensowej agresji, jak i z państwem, które padło jej ofiarą" - mówił.

Zdjęcie Po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Belwederze odbyła się wspólna konferencja prasowa / Marcin Obara / PAP

Rozmowy prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym NATO

Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z sekretarzem generalnym NATO - Jensem Stoltenbergiem. Rozmowy toczyły się na temat planowanych na kolejne lata działań NATO.

"Nie ma pomiędzy nami żadnych rozbieżności. Zgadzamy się właściwie z panem sekretarzem, co do wszystkich głównych celów, które Sojusz powinien w najbliższych latach realizować, co do pewnego profilu, który został przyjęty" - zaznaczał Duda.

Zdjęcie Prezydent Włoch Sergio Mattarella / AFP

Próby powołania rządu we Włoszech

Prezydent Włoch Sergio Mattarella desygnował na premiera ekonomistę Carlo Cottarelliego. Jego zadaniem będzie powołanie nowego rządu, w zamyśle Mattarelli - rządu technicznego, który działał będzie do następnych przyspieszonych wyborów.

Z misji powołania rządu zrezygnował wcześniej Giuseppe Conte. Utworzenie rządu okazało się niemożliwe z powodu braku zgody prezydenta Sergio Mattarelli na mianowanie ministrem finansów Paolo Savony, znanego krytyka strefy euro.

"Włochy czekają trudne dni" - twierdzą włoscy komentatorzy.

Zdjęcie Media zgromadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie odbyła się pierwsza rozprawa z udziałem Kajetana P. / Tomasz Gzell / PAP

Pierwsza rozprawa z udziałem Kajetana P.

W poniedziałek miała miejsce też pierwsza rozprawa z udziałem Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo Katarzyny J, tłumaczki języka włoskiego, w 2016 roku, i uderzenie łokciem konwojującego go funkcjonariusza. Przebieg procesu nie jest jawny. Wniosek o wyłączenie jawności "z uwagi na ważny interes prywatny" złożyła rodzina pokrzywdzonej.

Rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy ul. Kocjana. Kajetan P. sądzony był w specjalnej sali, w której odbywały się niegdyś procesy z udziałem najgroźniejszych przestępców.

Zdjęcie Krzysztof Brejza w miejscu pożaru jego kamienicy w Inowrocławiu / Tytus Żmijewski / PAP

Będzie śledztwo ws. podpalenia kamienicy, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza z rodziną

Kamienicę w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza wraz z rodziną, podpalono - poinformowała Prokuratura Rejonowa. Podpalenie stwierdził biegły. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie.

Wcześniej poseł Brejza złożył na policji zawiadomienie o próbie usiłowania zabójstwa jego bliskich.

Zdjęcie Personel medyczny w kombinezonach ochronnych sprawdza pacjentów w jednym z indyjskich szpitali / AFP PHOTO / AFP

Rośnie liczba ofiar wirusa Nipah w Indiach

Co najmniej 13 osób zmarło w południowo-zachodnich Indiach z powodu zarażenia wirusem Nipah. W szpitalach przebywa blisko 200 zainfekowanych. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że Nipah może spowodować "globalną epidemię".

Wirus przenoszony jest przez nietoperze. Nie ma na niego szczepionki. W 70 procentach przypadków jest śmiertelny.

Zdjęcie Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński / Stefan Maszewski / Reporter

PKW zdecydowało: Nie będzie transmisji z lokali wyborczych

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że nie będzie przeprowadzanej transmisji z lokali wyborczych ze względu na obowiązujące od piątku przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Prowadzenie transmisji z lokali wyborczych zakłada znowelizowany Kodeks wyborczy. "Naszym zdaniem ustawodawca powinien dosyć pilnie ten przepis zreformować" -mówił Hermeliński.



Zdjęcie Członkowie komisji weryfikacyjnej / Rafał Guz / PAP

Podjęto decyzję ws. reprywatyzacji Mokotowskiej 33

Decyzja reprywatyzacyjna z 2011 roku ws. nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 63 została dzisiaj uchylona przez komisję weryfikacyjną.

Beneficjenci reprywatyzacji nieruchomości mają obowiązek zwrotu na rzecz miasta 53 milionów złotych.

Zdjęcie Wulkan Kilauea na Hawajach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA MARIO TAMA / AFP

Elektrownia geotermalna na Hawajach zagrożona

Jak podało w poniedziałek "The Australian", niedzielne erupcje wulkanu Kilauea na wyspie Hawaii spowodowały przedostanie się strumienia lawy do elektrowni geotermalnej. Nigdzie wcześniej nie doszło do podobnego zdarzenia.

Służby gotowe są do przeprowadzenia ewakuacji w razie zagrożenia.