30 marca 2017: Fakty dnia

Co przyniósł dzień? Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń z kraju i zagranicy.

Zdjęcie Marzena Machałek i Anna Zalewska /Adam Stępień /

Strajki w niespełna połowie placówek oświatowych

Jutro odbędzie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Weźmie w nim udział około 40-45 proc. szkół w całym kraju. Protestujący walczą o podniesienia zasadniczego wynagrodzenia minimum 10 proc., ponieważ od 2012 r. nie było podwyżek w oświacie. Związkowcy domagają się również deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień, oraz że do tego czasu nie zmienią się nauczycielom - na niekorzyść - warunki pracy.



Tymczasem w czwartek wiceszefowa MEN Marzena Machałek, przypominała, że w kwietniu minister edukacji Anna Zalewska przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli; będą one "zdecydowane", nauczyciele będą z nich "zadowoleni". Machałek odniosła się również do ogólnokrajowego strajku, stwierdzając, że "protest nie będzie miał szerokiego wymiaru", ponieważ - jak oceniła - "absolutna" większość nauczycieli i rodziców nie popiera go.

Reklama

Jak będzie wyglądał strajk czytaj tutaj

Rozdźwięk w koalicji. Kością niezgody dwukadencyjność

"Od wielu tygodni rozmawialiśmy na ten temat z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. On traktuje to jako rzecz zrozumiałą, że we wszystkich sprawach, w których umówiliśmy się - i to umówiliśmy się na piśmie przed wyborami - głosujemy wspólnie" - powiedział w czwartek dziennikarzom w Krakowie Gowin.

Jak jednocześnie podkreślił, "tam, gdzie pojawiają się nowe koncepcje, takie jak wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach i to jeszcze działające wstecz, staramy się szukać porozumienia". Dodał, że jeżeli porozumienia nie ma "jest rzeczą naturalną, że posłowie każdej z partii mogą głosować odrębnie".



Więcej czytaj tutaj

Zdjęcie Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński / fot. Tomasz Adamowicz / FORUM

Samochód wiozący wiceszefa MON nie mógł korzystać z przywilejów

Wiceminister obrony Bartosz Kownacki, którego kierowca doprowadził wczoraj do kolizji w Warszawie nie jest objęty ochroną Żandarmerii Wojskowej. W związku z tym wiozący go samochód nie mógł korzystać z przywilejów na drodze - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory

Wiceszef MON Bartosz Kownacki przeprosił za to zdarzenie. Cywilny kierowca wiceministra został ukarany mandatem.



Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Limuzyna, którą jechał Bartosz Kownacki / Paweł Supernak / PAP

Kolejna miejscowość żąda referendum

Złożyliśmy kolejny wniosek ws. przeprowadzenia referendum dot. utworzenia metropolii warszawskiej; podpisało się pod nim 766 mieszkańców - poinformowała w czwartek pełnomocnik komitetu referendalnego Aneta Wrotna. Partia rządząca przechodzi "test suwerena" - uważa rzecznik PSL Jakub Stefaniak.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Giertych będzie reprezentował Donalda Tuska

Pełnomocnikiem Donalda Tuska w śledztwie dotyczącym współpracy polskich służb i rosyjskiej FSB, będzie Roman Giertych, ustalił "Newsweek". Przypomnijmy, że śledztwo w tej sprawie prowadzi jeden z wydziałów Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy zarzucają dwóm byłym szefom SKW "przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez zgody prezesa Rady Ministrów, wymaganej przez ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego".

Pełniący w tym czasie funkcję prezesa Rady Ministrów Donald Tusk ma złożyć swoje wyjaśnienia 19 kwietnia.

Więcej czytaj tutaj

Zdjęcie Roman Giertych / Fot: Krystian Maj / FORUM

Australia: Ewakuowano 40 tysięcy ludzi





Australijskie władze nakazały w czwartek ewakuację 40 tysięcy ludzi z kilku obszarów na północy i wschodzie kraju z powodu zagrożenia powodziowego po przejściu potężnego cyklonu Debbie.



Debbie była najpotężniejszym cyklonem, który nawiedził Australię od 2011 roku, kiedy cyklon Yasi zniszczył domy, kurorty i plony na północy stanu Queensland.

Więcej na ten temat czytaj tutaj