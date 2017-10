31 października 2017: Fakty dnia

Przedstawiamy najważniejsze informacje z kraju i ze świata.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie odbywał spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą (zdjęcie ilustracyjne) /Mateusz Włodarczyk /FORUM

Tajne spotkanie prezesa PiS z prezydentem Dudą

22 października doszło do tajnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - podaje wtorkowy "Fakt". Prezydent miał - według gazety - poinformować Kaczyńskiego, że odrzuca kluczowe dla PiS poprawki do projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym.



"W tajemnicy przed mediami, a nawet bliskimi współpracownikami. Bez tłumaczenia się i oświadczeń o efektach rozmów. Jak ustalił "Fakt", tak wyglądało jedyne w ostatnim czasie tajne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Temat? Oczywiście kształt ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa!" - pisze gazeta.



Zdjęcie Premier Beata Szydło / Radek Pietruszka / PAP

"Fakt": Beata Szydło walczy o przetrwanie

Czy listopadowa rekonstrukcja rządu obejmie również premier Beatę Szydło? Według "Faktu" za dymisją Szydło opowiadają się wicepremierzy: Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki.



W minionym tygodniu dobrze poinformowani Robert Mazurek i Igor Zalewski napisali w tygodniku "Sieci Prawdy", że dymisja Beaty Szydło jest przesądzona. Z najnowszych doniesień prasowych wynika jednak, że wciąż ważą się jej losy. "Fakt" podaje, że Beata Szydło walczy o zachowanie stanowiska. Temu służył m.in. wywiad z Bogdanem Rymanowskim w TVN24 czy słowa rzecznika rządu, który oznajmił, że "żadnej rewolucji w rządzie nie będzie".

Zdjęcie Niemiecka policja (zdjęcie ilustracyjne) / AFP

Niemcy: 19-letni Syryjczyk zatrzymany. Planował krwawy zamach

W Niemieckim Schwerin zatrzymano 19-letniego Syryjczyka, Yamena A. Mężczyzna zgromadził środki wybuchowe i zamierzał przeprowadzić atak terrorystyczny - informuje Deutsche Welle.



Śledczy poinformowali, że zamach, motywowany radykalnym islamem, był już właściwie przygotowany. Na szczęście Syryjczyka udało się aresztować, zanim kogokolwiek skrzywdził.

Zdjęcie Na zdjęciu z 2006 roku miejsce, w którym znajduje się ośrodek nuklearny Punggye-ri / AFP

Katastrofa budowlana w Korei Północnej. Co najmniej 200 ofiar śmiertelnych

Ponad 200 osób zginęło podczas zawalenia się tunelu na terenie ośrodka nuklearnego w Korei Północnej - informuje AFP.



Do zawalenia się tunelu doszło w Punggye-ri prawdopodobnie na początku września - kilka dni po tym, jak Korea Północna przeprowadziła swoją szóstą i największą podziemną próbę jądrową. W wyniku tego wypadku ucierpiało 100 osób. Kolejna katastrofa wydarzyła się podczas akcji ratunkowej. Łącznie w wypadku na terenie ośrodka zginęło ponad 200 osób.

Zdjęcie Przewodniczący komisji Patryk Jaki / Paweł Supernak / PAP

Jaki o słowach córki Jolanty Brzeskiej: To jest puenta

Córka Jolanty Brzeskiej powiedziała, że "sędziowie zawsze stali po stronie handlarzy roszczeń"; myślę, że to jest puenta całego dzisiejszego przesłuchania, to właśnie pokazuje, jak działo polskie państwo - ocenił we wtorek przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.



Komisja weryfikacyjna badała we wtorek reprywatyzację nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 - kolejnej kamienicy z lokatorami. Mieszkała tam działaczka ruchu lokatorskiego Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaśnionych okolicznościach; dowody wskazują na zabójstwo.

Zdjęcie Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł / Tomasz Gzell / PAP

Radziwiłł podpisał rozporządzenie ws. wzrostu wynagrodzeń rezydentów

Wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną; minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia rezydentów - podał we wtorek w komunikacie resort.



Rozporządzenie - jak przekazano - weszło w życie 31 października 2017 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. Resort zaznaczył, że zachowano zróżnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia ze względu na rok i rodzaj dziedziny medycyny, w której odbywana jest specjalizacja.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Ministerstwo odpowiedziało na zarzuty KRS ws. kandydatów na asesorów

Kandydaci na asesorów sądowych przedstawieni Krajowej Radzie Sądownictwa spełnili wszystkie ustawowe wymogi formalne, a potwierdzające to dokumenty zostały w całości przekazane Radzie - oświadczyło we wtorek ministerstwo sprawiedliwości. W aktach nie było żadnych braków ani błędów - zaznaczono.

"Podejmowanie decyzji uniemożliwiającej objęcie sędziowskich obowiązków przez asesorów z powodu rzekomego braku dokumentów jest rujnowaniem kariery młodych prawników" - oceniło ministerstwo sprawiedliwości w oświadczeniu przekazanym PAP.



Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Jacek Domański / East News

Zapadła decyzja w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Warszawska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wypowiedzi z trybuny sejmowej lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, w lipcu, podczas drugiego czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezes partii rządzącej powiedział wówczas: "Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata; zamordowaliście go, jesteście kanaliami".