4 kwietnia 2018: Fakty dnia

List 15 członków KRS do I Prezes Sądu najwyższego z prośbą o rozważenie jak najszybszego posiedzenia Rady, zarzuty dla matki i i jej partnera, którzy w sobotę porzucili 4-letniego chłopca na klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach oraz najnowsze informacje o napastniczce, która otworzyła ogień w siedzibie YouTub'a w Kalifornii. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się w środę w kraju i na świecie.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /Jacek Domiński /Reporter

List od członków KRS. Gersdorf nie podjęła decyzji

15 członków KRS wystosowało w środę list do I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf z prośbą o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Rady. Poinformował o tym sędzia Maciej Mitera po "techniczno-organizacyjnym" spotkaniu członków KRS, w tym sędziów wybranych w skład tego organu na początku marca przez Sejm.



Jak powiedział rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, prezes Gersdorf przeczytała list i "zapoznała się z tym stanowiskiem, rozumie argumenty przedstawione przez autorów tego listu, ale to nie jest nic nowego".



"Żadnych decyzji na razie nie ma" - dodał.

Zdjęcie policja / 123RF/PICSEL

Porzucenie chłopca w Katowicach. Matka i partner usłyszeli zarzuty

27-latnia matka, która w sobotę zostawiła swojego 4-letniego syna na klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach usłyszała zarzuty. Odpowie za porzucenie dziecka oraz narażenie jego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo. Zarzut usłyszał w środę również 21-letni znajomy kobiety, który był z nią w chwili porzucenia chłopca.



Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda / 123RF/PICSEL

Do Sejmu wpłynął wniosek prezydenta ws. ustawy degradacyjnej

Do Sejmu wpłynął wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie tzw. ustawy degradacyjnej, którą Andrzej Duda zawetował w ubiegły piątek.



Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas spotkania z młodymi lekarzami / Łukasz Szeląg / Reporter

Szumowski: Nowe standardy okołoporodowe

"Nowe organizacyjne standardy opieki okołoporodowej to kodeks praw pacjentki, tak by kobieta wiedziała, co jej przysługuje i co ją czeka w trakcie porodu i później" - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zakładają one także m.in. obowiązkowe szkolenia pracowników szpitala.

"Kobieta będzie miała pełną wiedzę, będzie miała wybór, będzie mogła decydować, gdzie i jak chce rodzić. Będzie także wiedziała, co jej przysługuje później, kiedy powinien być oceniony stan psychiczny, jak będzie wyglądać opieka, gdy ciąża jest trudna czy powikłana" - wskazywał minister.

Dotychczasowe standardy będą obowiązywać do końca roku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / ADRIAN DENNIS / AFP

Brytyjskie media: Nowe okoliczności próby otrucia Skripala

Według jednej z teorii, osoba odpowiedzialna za przywiezienie użytej w ataku na Skripala trucizny, mogła przylecieć do Londynu tym samym samolotem, co córka Skripala, Julia - spekulowały w środę brytyjskie media.



Szczegóły takiego scenariusza opisały tabloidy "Daily Mail" i "The Sun", wskazując na obecność tajemniczego Rosjanina, który przyleciał na londyńskie lotnisko Heathrow tym samym samolotem, co Julia Skripal, i jeszcze tego samego dnia, zaledwie kilka godzin później, wsiadł do samolotu w lecącego w powrotną stronę.

Zdjęcie W siedzibie firmy YouTube w San Bruno w Kalifornii padły we wtorek strzały / Justin Sullivan / AFP

Strzały w siedzibie YouTube'a. Nowe informacje o napastniczce

Niezadowolona użytkowniczka serwisu YouTube wtargnęła do siedziby tej firmy w San Bruna w Kaliforni i raniła co najmniej trzy osoby, a następnie odebrała sobie życie. 39-letnia Nasim Aghdam mówiła wcześniej swojej rodzinie, że nienawidzi tej firmy - poinformowała w środę agencja Associated Press.



Zdjęcie Tłum przed węgierskim parlamentem / AFP

Interia w krainie Orbana. Relacje z wyborów na Węgrzech

Od 5 kwietnia wysłannicy Interii będą relacjonować wybory parlamentarne na Węgrzech. Zapraszamy do śledzenia naszego raportu specjalnego!

Na miejscu będą wysłannicy Interii: Michał Michalak (obserwuj na Twitterze) i Łukasz Szpyrka (obserwuj na Twitterze).

- Odwiedzimy Instytut Polski w Budapeszcie i spróbujemy dowiedzieć się, jak wynik wyborów może wpłynąć na relacje z naszym krajem. Sprawdzimy też, czy jest życie po intensywnym zaangażowaniu się w działania na rzecz skrajnej prawicy oraz wybierzemy się do niewielkiego miasteczka Felcsut - rodzinnej miejscowości Viktora Orbana - zapowiada Łukasz Szpyrka.