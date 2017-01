4 stycznia 2017 roku: Fakty dnia

Przedstawiamy zestawienie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata.

Ujawniono nagrania z głosowania w Sali Kolumnowej

Zdjęcie Posiedzenie w Sali Kolumnowej /Adam Zwart /Reporter

Na stronach Sejmu pojawiło się nagranie z kamery bezpieczeństwa w Sali Kolumnowej z 33. posiedzenia Sejmu. Upublicznienia tego nagrania domagała się opozycja.



"Kancelaria Sejmu, po uzyskaniu opinii odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości, publikuje nagranie z kamery bezpieczeństwa z 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej" - podała Kancelaria.

Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, administrowana przez Straż Marszałkowską kamera bezpieczeństwa nie nagrywa dźwięku.



Atak zimy w Polsce, nadciągają tęgie mrozy

Zdjęcie Będzie mocno padać /Wojciech Zatwarnicki /Reporter

Od czwartku nad Polskę nadciągną mrozy. W nocy z czwartku na piątek temperatura na Suwalszczyźnie i w kotlinach karpackich może spaść do minus 20 st. C. Na Pomorzu do czwartku stan wód w rzekach przekroczy poziom alarmowy - poinformowali w środę eksperci IMGW.



Na Pomorzu wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km na godzinę i prędkość będzie się utrzymywać i w nocy (z 4 na 5 stycznia - przyp. red.). Nad samym morzem, na Wybrzeżu Środkowym, porywy wiatru mogą wynosić nawet do 100 km na godzinę.



Amri strzelił do polskiego kierowcy tira już na parkingu

Zdjęcie Do zamachu doszło w Berlinie /AFP

Niemiecka prokuratura potwierdziła, że sprawca zamachu w Berlinie Anis Amri strzelił do polskiego kierowcy tira, gdy ten czekał na rozładunek swojej ciężarówki w przemysłowej dzielnicy miasta. Strzał został oddany z tej samej broni, którą później znaleziono przy zamachowcu. Niemiecka prokuratura federalna podała, że w momencie ataku polski kierowca siedział na fotelu pasażera. W kabinie ciężarówki odkryto też łuskę, która pasuje do pistoletu znalezionego przy Anisie Amrim.



Niemiecki minister chce reformować politykę azylową

Zdjęcie Migranci w kolejce do rejestracy, Erding, niedaleko Monachium /AFP

Szef resortu wewnętrznego RFN de Maiziere przedstawił swoją koncepcję generalnej reformy struktur bezpieczeństwa i modyfikację polityki azylowej. Na krytykę nie musiał długo czekać.



Niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maiziere przedstawił swoje propozycje na łamach wczorajszego wydania "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).





Bronisław Komorowski trafił do szpitala

Zdjęcie Bronisław Komorowski /Artur Barbarowski /East News

Były prezydent Bronisław Komorowski trafił do szpitala - informuje Radio Zet. Informację potwierdza współpracownik byłego prezydenta Jerzy Smoliński.

Komorowski przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Jak podaje Radio Zet, Komorowski miał cierpieć na silne bóle głowy.



