5 czerwca 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dnia w kraju i na świecie.

Gen. Marian Janicki zeznaje przed komisją śledczą

Przesłuchanie byłego szefa BOR przed komisją śledczą ds. Amber Gold



Po godz. 14 rozpoczęła się jawna część posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold, w czasie której zeznania złożył były szef Biura Ochrony Rządu gen. Marian Janicki.



Członkowie komisji pytali go m.in. o to, w jaki sposób BOR chroniło członków rodziny Donalda Tuska.



"Syn ówczesnego premiera Donalda Tuska, Michał Tusk, nie był objęty ochroną BOR - miał rodzinę i był osobą prywatną" - powiedział Janicki. Czytaj więcej





Stanisław Pięta posłem niezrzeszonym, zmiany w komisji śledczej





Poseł Stanisław Pięta

Jak wynika z informacji pochodzących ze strony internetowej Sejmu, zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS, jest obecnie posłem niezrzeszonym. Czytaj więcej



W poniedziałek politycy PiS, w tym m.in. rzeczniczka partii, poinformowali, że poseł Pięta został zawieszony w prawach członka partii, a decyzję w tej sprawie podjął szef PiS Jarosław Kaczyński. W konsekwencji Pięta zawieszony też został w prawach członka klubu PiS i zostanie wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold i sejmowej speckomisji.



Miejsce Pięty w komisji śledczej ds. Amber Gold ma zająć Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony. Czytaj więcej



W minionym tygodniu dziennik "Fakt" napisał, że poseł Stanisław Pięta miał romans i według gazety obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen.





Wizyta prezydenta Niemiec w Warszawie



Od ceremonii powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się dziś po południu dwudniowa wizyta prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i jego małżonki Elke Buedenbender w Warszawie.



Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydenci Polski i Niemiec mówili m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, relacjach z Rosją i współpracy w ramach NATO.



Andrzej Duda podziękował Frankowi-Walterowi Steinmeierowi za wizytę w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytaj więcej







Exposé nowego premiera Włoch





Premier Włoch Giuseppe Conte

Nowy premier Włoch Giuseppe Conte wygłosił w Senacie, trwające ponad godzinę, exposé.



Conte oświadczył, że jego rząd przedstawia "projekt na rzecz zmian we Włoszech", którego podstawą jest kontrakt podpisany przez dwa ugrupowania koalicyjne: Ligę i RuchPięciu Gwiazd.



Premier podkreślił, że jego celem jest "obrona interesów obywateli", a sam przedstawił się jako adwokat całego narodu. Apelował też, by skończyć z "biznesem migracji", który rozwinął się "pod płaszczykiem udawanej solidarności". Czytaj więcej





Ćwiczenia "Baltops 2018"



Od 1 do 15 czerwca odbywają się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe "Baltops 2018". Tegoroczne manewry obejmują tereny państw leżących nad Morzem Bałtyckim oraz przestrzeń powietrzną Polski, Litwy, Łotwy, Finlandii i Szwecji.



Biorą w nich udział 43 okręty, 60 samolotów i 5 tys. żołnierzy z 22 krajów, w tym Polski.







Burza wokół nowej książki o Macierewiczu





Szef MON Antoni Macierewicz