5 maja 2017: Fakty dnia

Odejście Marka Magierowskiego z kancelarii prezydenta, spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z emirem Kataru, groźby Rosji, a także najnowsze sondaże przed wyborami we Francji i ciąg dalszy kryzysu północnokoreańskiego. Co jeszcze przyniósł dzień? Prezentujmy podsumowanie wydarzeń z kraju i świata.

Zdjęcie Marek Magierowski /East News

Marek Magierowski rezygnuje z funkcji. Łapiński nowym rzecznikiem prezydenta

"Zapewniłem pana prezydenta, że może liczyć na moją pomoc i wsparcie zawsze i wszędzie tam, gdzie uzna to za stosowne" - powiedział portalowi wPolityce.pl były już rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy, Marek Magierowski. Oficjalnym powodem jego rezygnacji są względy rodzinne. Prezydent przyjął jego dymisję i potwierdził informację, że nowym rzecznikiem zostanie Krzysztof Łapiński.



Reklama

Więcej o rezygnacji Magierowskiego czytaj tutaj



Krzysztof Łapiński nowym rzecznikiem prezydenta tutaj





Prezydent: Opozycja boi się nowej konstytucji

Prezydent, w rozmowie z radiem RDC, powtórzył konieczność przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji. Stwierdził, że jest zdumiony reakcjami niektórych polityków. "Może jestem trochę zdumiony, albo w niektórych momentach też rozbawiony, ale przede wszystkim zdumiony, bo przecież to są ci sami ludzie, którzy uważają, że właśnie referendum to jest taka forma wypowiedzenia się przez społeczeństwo, przez suwerena" - powiedział Duda. Według niego politycy opozycji najprawdopodobniej przestraszyli się, że "społeczeństwo wypowie się nie tak, jak oni by chcieli".

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Emir Kataru Tamim ibn Hamad Al -Thani z wizytą w Warszawie

Dzisiaj w Warszawie oficjalną wizytę składa emir Kataru. Spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Wielokrotnie podkreślano zadowolenie z relacji łączących oba państwa. Zarówno Andrzej Duda, jak i Tamim bin Hamad Al - Thani wyrazili chęć rozwoju współpracy nie tylko gospodarczej, ale także kulturalnej, oświatowej oraz z dziedziny obronności.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda i emir Kataru Tamim bin Hamad Al - Thani podczas konferencji prasowej / Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / Agencja Gazeta/ x-news

Rodzina Polki, która zmarła w Egipcie, składa wniosek w Prokuraturze

"Rodzina Polki, która zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w Hurghadzie w Egipcie, złożyła do Prokuratury Krajowej wniosek z prośbą o objęcie nadzorem śledztwa w tej sprawie" - poinformował pełnomocnik rodziny, mecenas Aleksander Kowzan.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Wstępnie przyjęto, że będzie prowadzone w kierunku zabójstwa. Dodatkowo siostra zmarłej prosi na portalu społecznościowym o uszanowanie prywatności rodziny w trudnym okresie oraz o pozostawienie śledztwa w rękach ekspertów.



Więcej informacji czytaj tutaj . Apel siostry dostępny tutaj

Opinia grafologów z UW podważa ustalenia biegłych ws. TW "Bolka"

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, pełnomocnik Lecha Wałęsy dysponuje opinią grafologów, która podważa ustalenia działających na zlecenie IPN biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych. W styczniu IPN ogłosił, że ich zdaniem autorem zapisków z teczki TW Bolka był "kategorycznie i bez wątpliwości" Lech Wałęsa. Jego adwokat, prof. Jan Widacki ma to zakwestionować opinią własnych ekspertów, którą przedstawi na planowanej w przyszłym tygodniu konferencji.



Pełnomocnik Wałęsy podkreślił także, że autorami ekspertyzy, przygotowanej na zlecenie IPN, było dwóch doktorów chemii, zaś jego eksperci to profesorowie zajmujący się zawodowo grafologią. Ich opinia była też konsultowana z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

Zdjęcie Lech Wałęsa / AFP

ŚWIAT

USA chcą dyplomatycznej izolacji Korei Płn.

Sekretarz stanu Rex Tillerson podczas wczorajszego spotkania z szefami dyplomacji dziesięciu państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) wezwał do ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów dyplomatycznych z Koreą Płn. Zaapelował również o dołożenie starań, aby zmniejszyć rywalizację i ograniczyć do minimum napięcia wynikające ze sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim.



Ministrowie spraw zagranicznych państw regionu Azji Południowo-Wschodniej oraz amerykański sekretarz stanu opowiedzieli się we wspólnej deklaracji za wprowadzeniem w życie sankcji nałożonych na Koreę Płn. przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. "Uważamy, że wiele możemy tu zdziałać, wykorzystując możliwości nie tylko w Azji Południowo-Wschodniej, ale i poza nią" - ocenił Tillerson.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Korea Północna oskarża i grozi atakiem

Zdjęcie Kim Dzong Un / AFP

Korea Północna ogłosiła dzisiaj, że do kraju dostali się "terroryści" wspierani przez amerykańską CIA i wywiad Korei Płd. w celu zabicia północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una. Pjonjang zagroził służbom wywiadowczym obu państw atakiem odwetowym.



"Wytropimy i bezlitośnie zniszczymy do ostatniego terrorystów z amerykańskiej CIA i południowokoreańskiej Narodowej Agencji Wywiadowczej" - zagroził resort w oświadczeniu, opublikowanym w języku angielskim za pośrednictwem państwowej agencji informacyjnej KCNA.

Czytaj więcej



Zdjęcie Marine Le Pen i Emmanuel Macron / AFP

Najnowszy sondaż przed II turą wyborów we Francji

Na trzy dni przed drugą, rozstrzygającą turą wyborów prezydenckich zwiększa się przewaga uważanego za faworyta głosowania, centrysty Emmanuela Macrona, nad kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen - wskazuje opublikowany w piątek sondaż ośrodka Elabe.



Macron może liczyć na 62 proc. głosów, a Le Pen - na 38 proc. To najlepsze wskazanie dla Macrona w sondażach głównych ośrodków od pierwszej tury wyborów prezydenckich z 23 kwietnia. Badanie przeprowadzono już po burzliwej środowej debacie Macrona i Le Pen, w której - jak wynika z badań opinii - zdaniem widzów wygrał centrysta.



Więcej informacji czytaj tutaj

Islamski radykał zatrzymany we Francji

Do zatrzymania doszło w nocy z czwartku na piątek w pobliżu bazy lotniczej pod Evreux w Normandii, ok. 100 km na północny wschód od Paryża. Najpierw znaleziono podejrzany samochód, a gdy okazało się, że należy do byłego żołnierza, notowanego islamskiego radykała, rozpoczęto poszukiwania właściciela. Sprawą zajęła się prokuratura ds. antyterroryzmu.

Więcej czytaj tutaj

Rosyjskie MSZ grozi Polsce

Zdjęcie Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow / VASILY MAXIMOV / AFP

Moskwa zagroziła Polsce "adekwatną odpowiedzią" w związku z niewpuszczeniem do naszego kraju rosyjskich motocyklistów - "Nocnych Wilków".



Rosyjskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu uniemożliwienia wjazdu do Polski ośmiu obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy chcieli przekroczyć granicę w obwodzie kaliningradzkim. Według Rosjan, siedmiu motocyklistów jechało do Braniewa na uroczystości 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a jeszcze jeden, na terenie województwa śląskiego, próbował przyłączyć się do międzynarodowego rajdu "Drogami Zwycięstwa".