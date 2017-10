5 października 2017: Fakty dnia

NSA oddalił wniosek prezydent Warszawy, były wiceprezydent Warszawy zeznawał przed komisją weryfikacyjną, Kazuo Ishiguro został laureatem literackiej Nagrody Nobla, Madryt wysłał dodatkowe siły zbrojne do Katalonii, Orkan "Ksawery" pustoszy Niemcy i zbliża się do Polski. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w Polsce i na świecie.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz /Fot.Krystian Dobuszynski /Reporter





NSA oddalił wniosek prezydent Warszawy

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w czwartek wnioski prezydent stolicy w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy i komisją weryfikacyjną. NSA uznał, że kompetencje obu organów nie są zbliżone, choć nie są tożsame.



Jak głosi oficjalny komunikat, po analizie wniosków NSA doszedł do konkluzji, że wskazywana w nich sytuacja dotyczy dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom, a zatem nie odnosi się do tej samej sprawy w znaczeniu procesowym.

Zdjęcie Jarosław Jóźwiak przed komisją / Jakub Kamiński / PAP

Były wiceprezydent Warszawy przed komisją weryfikacyjną

Komisja weryfikacyjna w czwartek badała reprywatyzację trzech działek na placu Defilad pod dawnymi adresami: Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Chmielna 50, które mają "analogiczne stany faktyczne". Zeznania składał były wiceprezydent stolicy Jarosław Jóźwiak.



"Nieprzyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej jest chyba największym grzechem klasy politycznej" - powiedział Jóźwiak. Dodał także, że wszystkie decyzje, które badała komisja, zapadły zanim został wiceprezydentem.

Zdjęcie Siedziba Parlamentu Europejskiego / F.Andrieu/Agence Peps / East News/Reporter

Parlament Europejski zapowada kolejna debatę o Polsce

Kierownictwo Parlamentu Europejskiego zdecydowało w czwartek, że 19 października na komisji sprawiedliwości PE odbędzie się kolejna debata o Polsce - poinformował wiceszef PE Ryszard Czarnecki.



Wniosek w tej sprawie - jak podało wcześniej radio RMF FM - złożył szef liberałów Guy Verhofstad.

Zdjęcie Rumen Radew i Andrzej Duda / Paweł Supernak / PAP

Andrzej Duda: Złamanie zasad grozi rozpadem UE

Prezydent Duda, przemawiając po spotkaniu z prezydentem Bułgarii, przywołał trzy zasady, które - jego zdaniem - "muszą być bezwzględnie w UE przestrzegane w każdym kontekście": jedność, równość i solidarność.



"To są podstawowe zasady UE. Jeżeli one zostaną złamane, to moim zdaniem będzie to oznaczało koniec Unii jako takiej, czyli absolutnie jej schyłek, który w efekcie doprowadzi do rozpadu" - przekonywał.



Podkreślił także, że Polska jest otwarta na okazanie solidarności w sprawie migracji np. poprzez świadczenia finansowe.



ŚWIAT



Zdjęcie Kazuo Ishiguro / NEIL HALL / PAP/EPA

Kazuo Ishiguro laureatem literackiej Nagrody Nobla

Brytyjczyk japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro został laureatem literackiej Nagrody Nobla w 2017 roku.



W uzasadnieniu Akademia przyznała, że jest on pisarzem, "który w powieściach o wielkiej emocjonalnej sile, odkrył przepaść kryjącą się za złudnym poczuciem łączności ze światem".

Zdjęcie Parlament Katalonii / AFP

Madryt wysyła do Katalonii dodatkowe siły zbrojne

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawiesił poniedziałkową sesję parlamentu Katalonii - podało BBC. Podczas tego posiedzenia planowano ogłoszenie niepodległości tego regionu.

Z informacji podawanych przez hiszpańskie media wynika, że Madryt skierował do Katalonii dodatkowe siły zbrojne. Żołnierze mają wesprzeć logistycznie funkcjonariuszy policji i Gwardii Cywilnej wysłanych do zablokowania referendum niepodległościowego w tym regionie.

Zdjęcie Katalonia walczy o niepodległość / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA

Spełni się najczarniejszy scenariusz dla Katalonii?

- Unia Europejska chowa głowę w piasek i udaje, że problem Katalonii jej nie dotyczy. Widzimy wyraźnie, że organy UE mają problem, co na ten temat powiedzieć. To zachowanie naganne - ocenia w rozmowie z Interią dr hab. Małgorzata Myśliwiec, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.



Zdjęcie Miejsce masakry w Las Vegas / EUGENE GARCIA / PAP

Partnerka zabójcy z Las Vegas przerywa milczenie

Marilou Danley, partnerka sprawcy masakry z Las Vegas a, oświadczyła, że nic nie wiedziała o jego planach. Komunikat odczytał w środę jej adwokat Matthew Lombard, po powrocie kobiety z Filipin i po przesłuchaniu jej przez FBI.



Danley nazwała Stephena Paddocka "miłym, uważnym, spokojnym mężczyzną". "Nigdy nie powiedział mi nic", co pozwoliłoby przewidzieć, "że wydarzy się coś strasznego" - dodała.

Zdjęcie Orkan Xavier pustoszy Niemcy / PAP/EPA/FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA

Orkan "Ksawery" pustoszy Niemcy. Zbliża się także do Polski

Orkan przed godz. 12 osiągnął prędkość ok. 120 km/h. Synoptycy zakładają, że prędkość w momencie kulminacyjnym może wynieść ponad 150 km/h.

Wcześniej w czwartek "Ksawery" sparaliżował komunikację kolejową w północnych Niemczech. Połamane drzewa blokują tam tory kolejowe i zrywają przewody trakcji elektrycznej.

Wieczorem żywioł ma dotrzeć do Polski.