6 czerwca 2018: Fakty dnia

Wnioski o wotum nieufności dla Szydło i Rafalskiej. Debata w Sejmie



Dzisiaj w Sejmie odbyła się debata nad wnioskami PO o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Wnioski związane są z protestem osób niepełnosprawnych w Sejmie. Sejm głosami posłów PiS odrzucił oba wnioski.



W obronie wicepremier Szydło oraz minister Rafalskiej stanął premier Mateusz Morawiecki.



"Prawda o polityce społecznej jest taka, że my nie musimy jakoś szczególnie bronić naszej polityki społecznej - nie musimy w związku z tym bronić ogromnego dzieła wykonanego przez panią premier Beatę Szydło, przez panią minister Elżbietę Rafalską - bo to dzieło broni się samo" - oświadczył Morawiecki.







Posłowie PiS kontrolują samorządowców

Posłowie PiS wystąpili do samorządowców o dane dotyczące nagród i podróży służbowych urzędników. Zapowiedzieli, że będą od teraz częściej korzystać z tego typu możliwości kontroli.



O informacje zapytali m.in. w Łodzi kandydat PiS na prezydenta Waldemar Buda, czy w Poznaniu poseł Tadeusz Dziuba.



"Gdy my walczymy o przyszłość Łodzi, radni i posłowie PiS szukają dziury w całym" - skomentowała wkroczenie posłów PiS do urzędu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.





Odwołana dyskusja o Polsce w KE



W środę nie odbyła się dyskusja komisarzy na temat praworządności w Polsce.



"Komisarze unijni nie dyskutowali w środę na cotygodniowym kolegium o stanie negocjacji z Polską w sprawie przestrzegania przez ten kraj zasad praworządności" - poinformował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.



"Punkt dotyczący Polski został wycofany" - powiedziało źródło w Komisji Europejskiej.



Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska pytana w środę na konferencji prasowej w Brukseli, czy jest pożądane, aby zakończyć spór między Polską a KE w sprawie praworządności, odpowiedziała, że nie będzie tego komentować.





Miażdżący raport ONZ o sądownictwie w Polsce



Rada Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych opublikowała przygotowany przez Diego Garcię-Sayana raport oceniający niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zwarto w nim miażdżącą krytykę reformy sądownictwa w Polsce.



Diego Garcia-Sayan, który przygotowując raport w październiku ubiegłego roku odwiedził Polskę, przygotował drobiazgową analizę sytuacji, zapoczątkowanej - jak to określił - "atakiem na Trybunał Konstytucyjny".







