6 kwietnia 2018: Fakty dnia

Odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Budapeszcie, nowe informacje o stanie zdrowia Siergieja Skripala, dalszy ciąg afery z nagrodami dla rządu Beaty Szydło. Zobacz, co jeszcze wydarzyło się dziś w kraju i na świecie.

Zdjęcie Prezes PiS przemawia podczas odsłonięcia pomnika smoleńskiego w Budapeszcie /PAP/EPA

Pomnik smoleński w Budapeszcie odsłonięty

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej to piękny gest, który ma umacniać przyjaźń polsko-węgierską - powiedział w piątek podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej Memento Smoleńsk w Budapeszcie prezes PiS Jarosław Kaczyński. W uroczystości wzięli także udział premierzy Polski i Węgier - Mateusz Morawiecki i Viktor Orban.

- To, że powstał tu pomnik ofiar, a także tablica dla mojego śp. brata, to pokazuje, że to nie jest jakiś kaprys lub jak niektórzy mówią - moja sprawa rodzinna. To sprawa pamięci narodowej. A co ważne, nie tylko pamięci jednego narodu, bo podobne pomniki będą też w Gruzji i, zdaje się, na Litwie. To jest ważne dla mnie, w wymiarze osobistym, ale też w wymiarze narodowym, a nawet państwowym - powiedział Jarosław Kaczyński.



Korespondent Interii w Budapeszcie Łukasz Szpyrka zapytał też prezesa PiS, jakiego wyniku spodziewa się w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

- Tak naprawdę o takich sprawach mówić nie mogę, bo po prostu za słabo znam wewnętrzną sytuację na Węgrzech - odpowiedział Interii Kaczyński. Dodał jednak, że spodziewa się wygranej Viktora Orbana. - Chciałbym, żeby wygrał, oczywiście - nie ukrywał prezes PiS.

Zdjęcie Viktor Orban / AFP

Organizacja ujawnia systemową korupcję na Węgrzech

"Na Węgrzech przekręty, układy i układziki są nie tyle na porządku dziennym, co stały się obowiązującym ustrojem. Upolityczniona prokuratura ani myśli się wtrącać" - pisze z Budapesztu korespondent Interii Michał Michalak w materiale Węgierski system.

Zdjęcie Krzysztof Brejza / Andrzej Iwańczuk / East News

Poseł PO: PiS miał drugi fundusz ukrytych nagród

"To niewiarygodne. Mieli drugi fundusz ukrytych nagród" - napisał na Twitterze poseł PO Krzysztof Brejza, który ujawnił aferę z nagrodami wypłacanymi przez rząd Beaty Szydło.



Teraz opublikował uzupełnienie odpowiedzi na swoją interpelację, jaką uzyskał z Ministerstwa Infrastruktury.



Zdjęcie Skripal i jego córka Julia pozostają w szpitalu / AFP

Nowe informacje o stanie Siergieja Skripala

Lekarze ze szpitala w Salisbury poinformowali w piątek, że Siergiej Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownik brytyjskich służb wywiadowczych, który został zaatakowany w Anglii, nie jest już w stanie krytycznym.



Władze szpitala przekazały w oświadczeniu, że organizm Skripala "dobrze reaguje na leczenie" i w efekcie "stan jego zdrowia szybko się poprawia".



Zdjęcie Beata Kempa / Stanisław Kowalczuk / East News

RMF FM: To Beata Kempa opracowała system nagród

To Beata Kempa - była szefowa Kancelarii Premiera - opracowała system comiesięcznych nagród w rządzie Beaty Szydło, który stał się sposobem na zwiększenie ministerialnych pensji - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski.



Premier Szydło zaakceptowała pomysł przyznawania nagród, chociaż - jak wynika z informacji reportera RMF FM - nie była jego autorką i nie przywiązywała do niego większej uwagi.

Zdjęcie Donald Trump / MANDEL NGAN / AFP

USA rozszerzają sankcje przeciw Rosji

"Rząd Rosji prowadzi szkodliwe działania na świecie, m.in. okupując Krym, inicjując przemoc na wschodniej Ukrainie, wspierając reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada" - oświadczył minister finansów USA Steve Mnuchin. Wcześniej poinformowano o rozszerzeniu sankcji przeciwko Rosji.



Osoby objęte nimi nie będą mogły prowadzić interesów z obywatelami USA, a ich aktywa w Stanach Zjednoczonych zostaną zamrożone.