6 lutego 2018: Fakty dnia

Prezydent Duda: Podpisuję ustawę o IPN

We wtorek prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu noweli ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Zanim ogłosił swoją decyzję, przypomniał ogrom tragedii II wojny światowej. "Zginęło 6 mln obywateli polskich, wśród których było ok. 3 mln obywateli polskich narodowości żydowskiej" - powiedział.

Kilkukrotnie podkreślił, że Polacy nie brali udziału w sposób systemowy w Holokauście, ale, jak dodał, "od strony ludzkiej, jednostkowej bywało różnie".



Jest reakcja izraelskiego MSZ na decyzję prezydenta

Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontynuuje dialog z polskimi władzami i z rezerwą odnosi się do nowelizacji ustawy o IPN. "Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji ustawy o IPN, gdy będzie się nią zajmował Trybunał Konstytucyjny" - głosi specjalne oświadczenie resortu.



Afera Amber Gold. Zeznania byłego szefa MSW

We wtorek przed sejmową komisją śledczą do sprawy Amber Gold zeznawał były szef MSW Jacek Cichocki. - W czerwcu 2012 rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem nt. Amber Gold w związku z notatką ABW; moja rekomendacja brzmiała, że w tej sprawie premier nie ma nic do zrobienia, należy zapewnić działania służb i ich koordynację - zeznał.

Zbigniew Ziobro odwołał kolejnych prezesów sądów rejonowych

Po analizie jakości pracy sądów odwołani zostali prezesi Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, Sądu Rejonowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Braniewie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości.



Źródła dyplomatyczne w UE: W lutym posiedzenie w sprawie Polski

Bułgarska prezydencja potwierdziła w planie na lutowe posiedzenie unijnych ministrów ds. europejskich, że będzie w nim punkt o Polsce w kontekście uruchomienia przez Komisję Europejską art. 7 traktatu o UE - dowiedziała się PAP ze źródeł dyplomatycznych.



