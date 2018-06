8 czerwca 2018: Fakty dnia

Przedstawiamy najważniejsze informacje z kraju i ze świata.

Zdjęcie Wypadek na zakopiance /Grzegorz Momot /PAP

Wypadek na zakopiance. Wśród rannych są dzieci





W piątek przed południem na zakopiance doszło do poważnego wypadku. Autobus przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką.



"Cztery najciężej poszkodowane osoby zostały w pierwszej kolejności na pokładzie śmigłowców przetransportowane do szpitali w Krakowie" - mówił wojewoda.

Poszkodowani zostali przetransportowani do dziewięciu szpitali: w Krakowie, Nowym Targu, Limanowej, Suchej Beskidzkiej oraz Katowicach.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński opuszcza Wojskowy Instytut Medyczny / Radek Pietruszka / PAP

Jarosław Kaczyński opuścił szpital

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opuścił w piątek Wojskowy Instytut Medyczny, pod którego opieką pozostawał od ponad miesiąca w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów.

"Zespół medyczny opiekujący się Jarosławem Kaczyńskim ocenił, że hospitalizacja, umożliwiająca obserwację, diagnostykę oraz leczenie zabiegowe, zachowawcze i usprawniające, doprowadziła do stabilizacji jego stanu zdrowia" - poinformował przewodniczący zespołu, dyrektor WIM, prof. Grzegorz Gielerak.



Zdjęcie Uczestnicy szczytu / Jacek Turczyk / PAP

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie

W piątek w Warszawie odbył się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki. Wzięli w nim udział prezydenci Polski i Rumunii - jako współgospodarze szczytu - oraz prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Bułgarii i przewodniczący parlamentu Czech.

Podczas spotkania przyjęto deklarację państw Bukareszteńskiej Dziewiątki. "To wyraz solidarności w ramach NATO i odpowiedzialnego podejścia do spraw związanych z bezpieczeństwem" - powiedział prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem.

Prezydent poinformował także, że deklaracja dot. dzisiejszych wyzwań, niebezpieczeństw dla flanki wschodniej, a także mówi o tym, jaka jest obecnie postawa Rosji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Łukasz Szeląg / Reporter

Rząd przedstawił projekt walki z mafią śmieciową

"W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów odpadów, przygotowaliśmy propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Znalazły się one w projektach ustaw o gospodarce odpadami i o Inspekcji Ochrony Środowiska" - powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów (ok. 15 000 podmiotów).

Zdjęcie Wybory; Zdj. ilustracyjne / Jacek Domiński / Reporter

PiS poprawia własne prawo wyborcze

PiS poprawia zmiany wprowadzone przez siebie do kodeksu wyborczego. Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizujący przepisy uchwalone na początku roku. "To fastrygowanie dziurawego worka, próba ratowania sytuacji" - komentuje w rozmowie z Aleksandrą Gieracką Andrzej Maciejewski, poseł Kukiz'15 i szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego. - Trzeba w praktyce niektóre rzeczy zweryfikować, ale to są bardzo drobne korekty - uważa z kolei Łukasz Schreiber z PiS.



Zdjęcie Na początku kwietnia Komisja Europejska powróci do problemu praworządności w Polsce (zdj. ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

KE o informacji dot. procedury art. 7: Nie potwierdzamy, nie zaprzeczamy

Rzecznik Komisji Europejskiej Alexander Winterstein nie chciał w piątek komentować nieoficjalnych informacji o tym, że KE zwróciła się dzień wcześniej o wysłuchanie Polski w Radzie UE w sprawie praworządności i reformy wymiaru sprawiedliwości. "Nie potwierdzę tych informacji, ani im nie zaprzeczę" - zaznaczył podczas konferencji prasowej.



Zdjęcie Rozpoczął się szczyt G7 / FILIPPO ATTILI / PAP/EPA

W Kanadzie rozpoczął się szczyt G7

Premier Kanady Justin Trudeau oficjalnym powitaniem rozpoczął szczyt przywódców siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata w miejscowości La Malbaie w regionie Charlevoix. Spotkanie liderów G7 potrwa do soboty i będzie zapewne przebiegać w napiętej atmosferze z powodu ostatniego sporu handlowego z USA.