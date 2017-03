8 marca 2017: Fakty dnia

Co przyniósł dzień? Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z kraju i świata.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

List Beaty Szydło do unijnych przywódców

"Przewodniczący RE Donald Tusk przekroczył europejski mandat, używając autorytetu w ostrych sporach krajowych" - podkreśliła premier Beata Szydło w liście do unijnych przywódców. Według niej, ewentualne przedłużenie jego mandatu byłoby w sprzeczności z "międzyrządowym charakterem prac Rady".



W liście opublikowanym w środę na stronie internetowej Kancelarii Premiera Szydło przedstawiła "intencje" towarzyszące polskiemu rządowi przy zgłaszaniu kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów mają decydować o tym, kto obejmie ten urząd w czwartek na szczycie w Brukseli. O reelekcję ubiega się Tusk.

Reklama

Więcej na temat listu czytaj tutaj

Saryusz-Wolski nie zostanie zaproszony na szczyt UE



Kandydat polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski nie został zaproszony na szczyt UE - poinformowała PAP rzeczniczka maltańskiej prezydencji UE Wendy Borg. "Panuje pogląd, że dla wystosowania takiego zaproszenia potrzebna jest jednomyślność państw UE, a takiej jednomyślności nie ma" - powiedziała Borg.

Dodała, że polski rząd został poinformowany o tej decyzji. Więcej czytaj tutaj

Protesty kobiet w całej Polsce

"Stop przemocy wobec kobiet", "No women, no kraj", "W kwestii praw kobiet nie ma i nie będzie żadnego kompromisu" - to niektóre hasła, z jakimi przeszli w środę ulicami Warszawy uczestnicy manifestacji związanej z Międzynarodowym Strajkiem Kobiet.

Kobiety zebrały się także przez siedzibą PiS przy ulicy Nowogrodzkiej, protestujące ustawiły "ścianę furii" - symbol sprzeciwu wobec łamania ich praw.

Akcja przed siedzibą PiS była jednym z elementów zorganizowanego w środę Strajku Kobiet, który 8 marca odbył się w całym kraju. Protesty są inicjatywa oddolną, bezpartyjnej koalicji kobiet, nawiązująca do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (tzw. Czarnego Poniedziałku) - protestu zorganizowanego 3 października zeszłego roku przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. W Polsce w akcji ma wziąć udział ponad 80 miast - zarówno największe aglomeracje, jak i małe i średnie miejscowości.

Protesty skomentowała również rzecznik PiS. "Dobro rodziny, praca, zdrowie, bezpieczeństwo to płaszczyzny, które łączą nas z paniami, które dziś - 8 marca - protestują na ulicach" - podkreślił w środę Beata Mazurek. "Demokracja ma to do siebie, że protesty są czymś naturalnym i dozwolonym" - podkreśliła. "My tych protestów nie popieramy, ale nikomu ich nie odmawiamy" - dodała.



Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Międzynarodowy Strajk Kobiet w Dzień Kobiet / Jacek Turczyk / PAP

Polska zażąda jednomyślności przy wyborze szefa RE

Polska może próbować odwołać się do zasady jednomyślności przy wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Według informacji Polskiego Radia powołał się na to porozumienie premier Wielkiej Brytanii David Cameron, który w 2014 roku był przeciwny powołaniu Jean-Clauda Junckera na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. "Wtedy usłyszał, że kompromis luksemburski nie ma zastosowania" - powiedział Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów. "Ale od tego czasu sytuacja w Unii się zmieniła" - dodał inny, sugerując, że odwołanie się do zasady jednomyślności "nie jest niemożliwe".

Decyzja w tej sprawie będzie należała do europejskich przywódców.

Więcej na ten temat czytaj tutaj

Komisja śledcza zdecydowała o przesłuchaniu Michała Tuska





Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold zdecydowała w środę o przesłuchaniu Michała Tuska, który był zatrudniony w liniach lotniczych OLT Express, należących do Amber Gold. Za wezwaniem Tuska przed komisję opowiedziało się 8 członków komisji, jeden był przeciw, nikt się nie wstrzymał.



Więcej na ten temat czytaj tutaj

Zdjęcie Michał Tusk / Lukasz Dejnarowicz / FORUM

POLECAMY TAKŻE MATERIAŁY NASZYCH DZIENNIKARZY



MZ szykuje rewolucję

Sieć szpitali. Co oznaczają zmiany? I dlaczego z 325 uwag do projektu Ministerstwo Zdrowia uwzględniło zaledwie 25? Nad reformą Radziwiłła pochyla się już Komisja Zdrowia, więc lepiej przygotować się na błyskawiczną zmianę zdrowotnej rzeczywistości. Pozostało już tylko siedem miesięcy.



O tym, co czeka pacjentów pisze Krystyna Opozda. Cały tekst czytaj tutaj

Wałęsa: To jest zdrada. Wszyscy tak to postrzegają



- Wszyscy wiedzą, że tak naprawdę chodzi o załatwianie polskich wewnętrznych spraw, o animozję pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim - podkreśla w rozmowie Agnieszką Waś-Turecką, korespondentką Interii w Brukseli, europoseł PO Jarosław Wałęsa.



Wywiad z Jarosławem Wałęsą czytaj tutaj

Wideo Zapis rozmowy z Jarosławem Wałęsą

Czarnecki: Skończyły się czasy, kiedy Polska tylko potakiwała

- Paradoksalnie, zgłaszając kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego, zabiliśmy w sensie politycznym możliwość wyboru socjalisty. Jestem przekonany, że szefem RE zostanie człowiek związany z EPL i że będzie to Polak. Wykluczam możliwość jakiegoś trzeciego realnego kandydata - ocenia w rozmowie z Interią europoseł PiS Ryszard Czarnecki



Cały wywiad z politykiem PiS czytaj tutaj



Zdjęcie Ryszard Czarnecki / Adam Chełstowski / Agencja FORUM

Alarmujące dane. O przemocy trzeba mówić głośno

Przemoc fizyczna i ekonomiczna, molestowanie seksualne, gwałty i dyskryminacja ze względu na płeć, to zjawiska, które powinny przejść do historii już dawno temu. Tymczasem z powodu przemocy domowej co 14 minut na świecie ginie jedna kobieta. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet warto przyjrzeć się przerażającym statystkom i wyciągnąć z nich wnioski - pisze Katarzyna Krawczyk.

Tekst czytaj tutaj

Kobiecym głosem. Czego domagają się strajkujące?

Po

raz pierwszy w historii obchodzony jest dziś Międzynarodowy Strajk

Kobiet. W ponad 50 krajach świata kobiety wychodzą na ulice, by

zaprotestować przeciwko władzy i ograniczaniu ich praw. O co chodzi w

protestach i gdzie poza Polską odbywają się strajki - pisze Justyna

Mastalerz. Tekst "Wspólnym kobiecym głosem"- czytaj tutaj