9 marca 2018: Fakty dnia

Spada poparcie PO, szef MSZ ujawnił, co znalazło się w tajnej notatce USA, a Kim Dzong Un zadeklarował chęć spotkania z Donaldem Trumpem. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się w kraju i na świecie.

Zdjęcie Hanna Gronkiewicz-Waltz i Grzegorz Schetyna /Mariusz Gaczyński /East News

PO z najgorszym wynikiem od listopada 2016 r.

W marcu na rządzącą partię chciałoby oddać swój głos 44 proc. dorosłych Polaków, deklarujących chęć udziału w wyborach. To wzrost o 1 punkt procentowy.



Reklama

Z kolei na Platformę Obywatelską w marcu zagłosowałoby 14 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów. To najgorszy wynik od listopada 2016 r.



Więcej TUTAJ



Zdjęcie Jacek Czaputowicz / STANISLAW KOWALCZUK / East News

Co było w tajnej notatce USA?

"W notatce nie ma nic, co mogłoby budzić obawy. Jest stwierdzenie, że jest kwestia TK, są też inne sprawy współpracy i dobrze byłoby, gdyby spotkania na najwyższym szczeblu mogły się odbyć w atmosferze, kiedy te kwestie są rozwiązane" - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz.



"Stanom Zjednoczonym zależy na dobrych stosunkach z Polską. Stany Zjednoczone postrzegają Polskę jako ważnego partnera w tej części Europy. W ich interesie jest, by te stosunki się rozwijały i dlatego właśnie tak to się dzieje" - powiedział.

Również Beata Mazurek zabrała głos na temat relacji polsko-amerykańskich. Rzeczniczka PiS oceniła stan wzajemnych stosunków jako "bardzo dobry".



Więcej TUTAJ i TUTAJ

Zdjęcie Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka (UNHCHR) Zeid Ra'ad al-Hussein / FABRICE COFFRINI / AFP

Wysoki Komisarz ONZ zaniepokojony sytuacją w Polsce

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Zeid Ra'ad al-Hussein krytycznie ocenił sytuację w Polsce i wyraził zaniepokojenie wprowadzanymi w kraju reformami.



"W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce reformy Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa utorowały drogę do stronniczej interpretacji konstytucji i prawa krajowego, a ponadto poważnie osłabiły mechanizmy gwarantujące zachowanie równowagi politycznej" - oświadczył szef UNHCHR.



Więcej TUTAJ



Zdjęcie Może dojść do spotkania Donalda Trumpa i Kim Dzong Una / TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem

Donald Trump pozytywnie odniósł się do propozycji spotkania z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Propozycja została przekazana w czwartek za pośrednictwem dyplomatów południowokoreańskich. Kim zobowiązał się również do wstrzymania wszelkich prób z bronią jądrową do czasu spotkania z prezydentem USA.



"To jest ogromny postęp, ale sankcje będą utrzymane aż do zawarcia porozumienia. Rozpoczęło się planowanie spotkania" - napisał na Twitterze Trump.



Więcej TUTAJ

Zdjęcie Premier Litwy Saulius Skvernelis / MARKO MUMM / AFP

Skvernelis: Polska jest szczególnie ważnym partnerem Litwy

"Łączy nas wspólne doświadczenie historyczne oraz bardzo wiele wspólnych wyzwań i interesów" - oświadczył w piątek premier Litwy Saulius Skvernelis po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Wilnie.



"Litwa jest dla Polski partnerem strategicznym zarówno ze względu na więzy historyczne, ale też ze względu na położenie geograficzne, na sprawy obronności, na wspólną nasza historię w stosunku do Rosji, potem Związku Radzieckiego i teraz znowu Rosji" - oświadczył Mateusz Morawiecki.



Więcej TUTAJ i TUTAJ



Zdjęcie Jarosław Gowin / Michal Wozniak / East News

Gowin: Ostateczny raport o Smoleńsku? Wrak musi być w Polsce

"Ostateczny raport ws. katastrofy smoleńskiej może powstać, kiedy w Polsce znajdą się szczątki samolotu TU-154M. Do tego niestety brak ciągle dobrej woli po stronie rosyjskiej" - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin.