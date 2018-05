Fakty dnia: 10 maja 2018

Nowelizacja ustawy o SN, poseł Jacek Żelek przepraszający protestujących i śmierć na życzenie - zobacz, co jeszcze przyniósł dzień.

Zdjęcie Sąd Najwyższy; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

PiS poprawia ustawę o Sądzie Najwyższym

Sejm podczas czwartkowych głosowań uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która zmienia przepisy dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów.



Nowela ustawy autorstwa posłów PiS, przewiduje m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie złożyć może ją - także w odniesieniu do wyroków uprawomocnionych przed wprowadzeniem nowych przepisów - osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK.



Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzuty

Zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej usłyszał b. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL mec. Michał K.; przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku.



Poseł Żalek przeprosił protestujących 1 6 "Chcę powiedzieć z serca, że żałuję, że te słowa mogły ranić" - oświadczył poseł, który przyszedł do protestujących z bukietem kwiatów. Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 6

Żalek przeprosił protestujących

Poseł Porozumienia Jacek Żalek w czwartek przeprosił protestujących w Sejmie za swoje słowa na ich temat. "Chcę powiedzieć z serca, że żałuję, że te słowa mogły ranić" - oświadczył poseł, który przyszedł do protestujących z bukietem kwiatów.



Na zakończenie spotkania przedstawicielki protestujących przyjęły kwiaty od posła. "Jako katolicy wybaczamy (...) bardzo pana prosimy, by zadzwonić do pani minister, powiedzieć, jaka jest sytuacja" - powiedziała Hartwich.

Zdjęcie Jacek Majchrowski / Marek Lasyk / East News

Jacek Majchrowski wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Rządzący w Krakowie od 16 lat prezydent Jacek Majchrowski powiedział dziś, że wystartuje w najbliższych wyborach samorządowych. Polityk przyznał, że wykonał sondaże swojego poparcia. Podkreślił także, że cieszy się dobrym zdrowiem. Profesor ma 71 lat.



Zdjęcie Były szef MON Antoni Macierewicz / fot. Andrzej Iwanczuk / Reporter

Kolizja wozu Żandarmerii Wojskowej z Antonim Macierewiczem

Do kolizji z udziałem auta Żandarmerii Wojskowej wiozącego Antoniego Macierewicza doszło dzisiaj przed południem w Warszawie - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Ani byłemu szefowi MON, ani żadnemu z pozostałych uczestników zdarzenia nic się nie stało.



Zdjęcie Goodall / AFP

Australijski naukowiec poddał się eutanazji w wieku 104 lat

"Dzisiaj o godz. 12.30 profesor David Goodall w wieku 104 lat odszedł w spokoju w Bazylei w Szwajcarii na skutek wstrzyknięcia nembutalu" (pentobarbitalu) - napisał na Twitterze dr Philip Nitschke, który jest założycielem Exit International. Fundacja pomogła Goodallowi zorganizować jego ostatnią podróż.



Na początku roku poruszający się na wózku botanik usiłował odebrać sobie życie, ale gdy jego próba się nie powiodła, zwrócił się do władz Australii, by umożliwiły mu wspomagane samobójstwo. Gdy mu tego odmówiono, postanowił udać się do Szwajcarii, gdzie takie usługi oferuje wiele fundacji.



