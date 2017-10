Fakty dnia: 9 października 2017

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia z kraju i świata.

Zdjęcie Koordynatorka protestu rezydentów Katarzyna Pikulska /Tomasz Gzell /PAP

Protestujący rezydenci w Sejmie

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia zasłabła jedna z uczestniczek protestu głodowego lekarzy rezydentów, biorąca udział w obradach. Komisja zarządziła kilkuminutową przerwę. Posiedzenie zakończyło się przegłosowaniem dezyderatu o kontynuowaniu rozmów ministra zdrowia z protestującymi rezydentami.



CBA zatrzymało szefa Rady Nadzorczej Grupy Azoty

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek rano sześć osób, m.in. szefa Rady Nadzorczej Grupy Azoty, pracownika Lotosu i biznesmenów. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty, zastosowano także wobec nich areszty.



Prezydent Duda chce zwołania Zgromadzenia Narodowego

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się z wnioskiem do Sejmu o zwołanie na 5 grudnia Zgromadzenia Narodowego - poinformował PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Według niego ma to związek z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcie Andrzej Duda / Paweł Wisniewski / East News

Powstaje polskie wojsko cybernetyczne. Szef MON o szczegółach

Tworzone w Polsce wojska cybernetyczne mają w ciągu kilku lat liczyć przynajmniej 1 tys. żołnierzy zdolnych do walki w cyberprzestrzeni - powiedział w poniedziałek w Krakowie minister obrony Antoni Macierewicz. Dodał, że na ich utworzenie przeznaczonych zostało 2 mld zł.

Według Macierewicza w Polsce zarówno MON jak i inne resorty są celami "fabryk trolli" niemal każdego dnia. "Wykorzystywane są wszelkie środki, dzięki którym można zmanipulować opinię publiczną. Powstają wyglądające na wiarygodne wywiady, nagrania, a nawet książki, które potem są szeroko promowane zarówno w kraju, jak i na całym świecie" - mówił szef resortu obrony.



Zdjęcie Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz / Tytus Żmijewski / PAP

ZNP: 6,5 tys. nauczycieli straciło pracę w wyniku reformy

6,5 tys. nauczycieli straciło pracę w wyniku reformy edukacji, a ponad 18,5 tys. ma ograniczony etat lub pracuje w kilku szkołach, albo przeszło w stan nieczynny - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

208 dni trudnych negocjacji. W Holandii wreszcie powstaje rząd

Po 208 dniach trudnych negocjacji przywódcy czterech holenderskich partii politycznych porozumieli się w poniedziałek w sprawie projektu programu nowego centroprawicowego rządu koalicyjnego.



Premierem ma pozostać Mark Rutte (Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji - VVD). Agencja Associated Press pisze, że nowy rząd prawdopodobnie "przesunie politykę dalej na prawo".



"Ostatnia linia obrony Hanny Gronkiewicz-Waltz runęła"

"Hanna Gronkiewicz-Waltz gra w spektaklu rozpisanym jej przez PiS. To jest niesamowite, bo spełnia swoją rolę, w sposób widowiskowy. PiS nie mógł sobie wyobrazić lepszej sytuacji niż aktualna, że pani prezydent nie przychodzi na komisję, kiedy już wszyscy zdążyli zauważyć, że to co działo się w Warszawie to jeden wielki wał"

