Młodzi ludzie żyją pod ciągłą presją sukcesu. To nie pomaga

- Na młodych ludzi spada bardzo duża presja, wysokie oczekiwania, że od razu muszą osiągnąć sukces, że wszelkie działania musza natychmiast przynosić rezultaty. Żyjemy w świecie, w którym szybko chcemy dojść do celu. To nie pomaga. Eliminujemy przez to sytuacje, rezygnujemy z działań, które mogłyby być dobrą dla nas lekcją – mówi w rozmowie z Interią Arek Mirkowski z MSIS.

- Duże miasta dają większe możliwości rozwoju: zarówno ze względu na zarobki, ale też całą ofertę pracy czy spędzania wolnego czasu. Trzeba zastanowić się jak zatrzymać młodych w małych miastach. Jest to istotne dla rozwoju Polski - mówi Interii Mirkowski.

- Wiele zależy od systemu edukacji, od tego jaka przestrzeń zostanie stworzona, by pasje rozwijać. Ważne, by młodzi mogli zbierać doświadczenia. Jednym z takich miejsc jest szkoła, następnie uniwersytet, grupy rówieśnicze, stowarzyszenia, kluby. Im bardziej ta oferta jest rozbudowana, im lepiej jest ona dopasowana do potrzeb młodych osób, tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą się rozwijać i szukać swoich pasji - podkreśla Mirkowski.