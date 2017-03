900 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

Na Morzu Śródziemnym uratowano około 900 migrantów zmierzających do Włoch. Włoskie MSW poinformowało tymczasem, że od początku roku przybyło do kraju ponad 14,3 tys. nielegalnych imigrantów. To więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zdjęcie 900 migrantów uratowano na Morzu Śródziemnym /AFP

Norweski okręt, wykonujący misję unijnej agencji ochrony granic Frontex, wraz ze statkiem organizacji SOS Mediterranee uratowali około 900 osób, płynących na czterech gumowych pontonach i sześciu małych łódkach.



Do portu Augusta na Sycylii przypłynęło tymczasem 800 uratowanych wczoraj migrantów z Erytrei i Somalii. Jest wśród nich wiele dzieci.



Libijskie siły morskie uratowały z kolei 115 migrantów. 25 osób uważa się za zaginione.



Włoskie MSW podało, że od początku roku dotarło do kraju ponad 14,3 tys. nielegalnych imigrantów. W tym samym okresie roku ubiegłego było to 9,1 tys. osób. Przez cały rok 2016 zarejestrowano we Włoszech 181 tys. migrantów.