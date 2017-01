Alarmujące dane UNICEF ws. dzieci-migrantów docierających do Europy

W 2016 r. drogą morską do Włoch dotarło 28 200 dzieci. Wśród nich aż 91 proc., czyli 25 800 to dzieci podróżujące bez opieki lub rozdzielone z rodzinami. W porównaniu do roku 2015 liczba ta jest ponad dwa razy wyższa - donosi UNICEF.

W 2016 r. drogą morską do Włoch dotarło 28 200 dzieci

"Te liczby wskazują na rosnącą liczbę dzieci, które ryzykują utratę życia, aby dotrzeć do Europy" - powiedział Lucio Melandri z UNICEF. "Obecne procedury nie chronią wystarczająco dzieci, które znalazły się w zupełnie nieznanym środowisku. Aby otoczyć je opieką i zapewnić bezpieczeństwo potrzebny jest skoordynowany, europejski system i wspólne działania" -stwierdził.



Większość dzieci, które w ubiegłym roku dotarły do Włoch bez opieki pochodzi z 4 krajów: Erytrei, Egiptu, Gambii i Nigerii. Są to głównie chłopcy w wieku od 15 do 17 lat, ale wśród nich były też młodsze dzieci i dziewczęta, które są szczególnie narażone na ryzyko wykorzystania seksualnego. Kilka dziewcząt, z którymi pracownicy UNICEF rozmawiali w tym roku w Palermo było zmuszonych w Libii do prostytucji. W ten sposób miały zapłacić za podróż łodzią przez Morze Śródziemne. Z kolei chłopcy, którzy docierają do Libii są zmuszani do pracy fizycznej.

Droga morska z Afryki Północnej do Włoch jest szczególna ze względu na niezwykle wysoki odsetek dzieci-uchodźców, które bez opieki docierają do Europy. Dla porównania - jedynie 17 proc. dzieci, które w ubiegłym roku dotarły do Grecji drogą morską podróżowało samotnie.

"Obecność na szlaku śródziemnomorskim tak wielu dzieci podróżujących bez opieki lub rozdzielonych z rodzicami jest bezprecedensowa. To poważny i narastający problem. Niezależnie od przyczyn, które zmuszają dzieci do podjęcia samodzielnej podróży, niezbędne jest wdrożenie zintegrowanego systemu zapewniającego im opiekę i ochronę" - powiedział Lucio Melandri z UNICEF.

UNICEF kontynuuje swoją pracę na rzecz zapewnienia opieki i ochrony dzieciom-migrantom i dzieciom-uchodźcom oraz apeluje o:

- Zapewnienie tym dzieciom ochrony przed przemocą i wykorzystaniem.

- Zakończenie przetrzymywania dzieci starających się o status uchodźcy poprzez wdrożenie innych, praktycznych rozwiązań.

- Nierozdzielanie rodzin, ponieważ jest to najlepsza forma ochrony dla dziecka, a także zapewnienie dzieciom odpowiedniego statusu prawnego.

- Zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji, opieki medycznej i innych podstawowych usług

- Podjęcie działań ograniczających przyczyny masowych migracji.

- Podjęcie działań zwalczających ksenofobię, dyskryminację i marginalizację.