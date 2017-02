Antonio Tajani apeluje o plan Marshalla dla Afryki

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani opowiedział się w poniedziałek w wywiadzie dla niemieckiej prasy za utworzeniem w Libii obozów przejściowych dla imigrantów planujących ucieczkę do Europy; chce też planu Marshalla dla Afryki.

"Utworzenie obozów przejściowych w Libii byłoby właściwym krokiem. Unia Europejska powinna w tym celu podpisać porozumienie z Libią" - powiedział Tajani w wywiadzie dla gazet należących do grupy medialnej Funke.

Włoski polityk zastrzegł, że obozy musiałyby posiadać właściwą infrastrukturę i dysponować odpowiednią liczbą lekarzy i ilością lekarstw. "Trzeba by przekazać na ten cel środki tak, by imigranci mogli przebywać tam przez kilka miesięcy bądź lat w godnych warunkach. Obozy przejściowe nie mogą być obozami koncentracyjnymi" - zaznaczył Tajani.

Szef PE wezwał przy tej okazji do przygotowania planu Marshalla dla Afryki. "Albo zaczniemy działać teraz, albo w najbliższych 20 latach przyjadą do Europy miliony Afrykańczyków" - ostrzegł. Pieniądze powinny być przeznaczone na kształcenie zawodowe, wsparcie nowoczesnego rolnictwa i tworzenie joint ventures - wyjaśnił Tajani.

Szef Frontexu Fabrice Leggeri powiedział w poniedziałek dziennikowi "Die Welt", że spodziewa się wzrostu liczy imigrantów próbujących przedostać się z Libii do Europy. O ile liczba imigrantów przedostających się do Europy przez Turcję w zeszłym roku radykalnie spadła, to szlakiem morskim z Libii do Włoch przeprawia się rekordowa liczba migrantów.



W ubiegłym roku tą trasą przybyło do UE około 181 tys. osób. To najwyższa liczba od 2013 roku. Dzięki unijnej operacji morskiej Sophia uratowano kilkadziesiąt tysięcy migrantów, ale ponad 4500 osób zginęło w trakcie przeprawy przez Morze Śródziemne.