Apel rady przy arcybiskupie: To niechrześcijańskie

Zachowania dyskryminujące przybyszów poszukujących w Polsce nowej ojczyzny są niechrześcijańskie - podkreśliła Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim. Jednocześnie w wydanym w środę oświadczeniu zaapelowała o rozważną, "nie naiwną" pomoc dla uchodźców i migrantów.

Członkowie rady wskazali na istniejącą potrzebę "przedstawiania rzetelnej wiedzy o zjawisku migracji, a zwłaszcza o problemie uchodźców we współczesnym świecie", zaproponowali powołanie krajowej instytucji migracyjnej i szkolenie wolontariuszy, oraz zauważyli konieczność "poszukiwania najlepszego modelu integracji".



Autorzy oświadczenia przypomnieli, że przypadki agresji i przemocy ze strony przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu sprzyjają powstawaniu w Europie radykalnych grup społecznych przeciwnych migrantom.

"Do lęku przed potencjalnymi terrorystami i innymi przestępcami, burzącymi europejski ład społeczny, dochodzi obawa przed masami ludzi biednych napływających do Europy. Wszystko to budzi zrozumiały niepokój o wspólną przyszłość europejską. Chrześcijańska propozycja przyjmowania uchodźców i migrantów nie może być traktowana w sposób naiwny, bez gwarancji bezpieczeństwa i wyobraźni przewidującej skutki nawet najszlachetniejszych celów" - stwierdzono w oświadczeniu.

Członkowie rady wskazali, że według ośrodków badających opinię publiczną, około 65 proc. społeczeństwa polskiego jest przeciwna przyjmowaniu migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. W Polsce lęk przed migrantami i uchodźcami dotyczy głównie wyznawców islamu.

Autorzy oświadczenia podkreślili przy tym, że "zachowania dyskryminujące przybyszów poszukujących w Polsce swojej nowej ojczyzny są niechrześcijańskie i sprzeciwiają się tradycji polskiej gościnności oraz chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu".

Zdaniem członków Rady, coraz pilniejsza staje się potrzeba przygotowania wolontariuszy gotowych pomagać uchodźcom i migrantom. Wsparcia wymagają istniejące już programy pomocy dla uchodźców syryjskich i mieszkańców krajów sąsiadujących z Syrią, zmagających się ze skutkami masowego napływu uciekających przed wojną i głodem.

"Rada popiera apel polskiej sekcji Kościoła w Potrzebie o zintensyfikowanie pomocy społecznościom i konkretnym rodzinom na miejscu tragedii, w ich krajach. Rada zachęca także do wsparcia dla idei tzw. korytarzy humanitarnych, które dobrze sprawdziły się we Włoszech" - napisano w dokumencie.

Jak stwierdzono, "bardzo pożądane jest poszukiwanie najlepszego modelu integracji rozumianej jako inne imię wspólnoty".

"Integracja oznacza konsekwentne przestrzeganie nie tylko obowiązków strony przyjmującej, ale też obowiązki przyjmowanego. Doświadczenia krajów, które w większym stopniu zetknęły się z problemem uchodźców zmuszają do wielkiego namysłu i ostrożności w tych sprawach" - ocenili autorzy dokumentu.

Zdaniem rady, należy powołać w Polsce krajową instytucję migracyjną, która mogłaby "zapobiec rozproszeniu sił, środków, wiedzy i działań na rzecz pomocy uchodźcom i migrantom".

"Działania wobec nich powinny mieścić się w schemacie: państwo - samorządy - organizacje pozarządowe i kościelne. Konieczne jest także zintensyfikowanie współpracy z podmiotami międzynarodowymi powołanymi do zajmowania się pomocą uchodźcom i migrantom" - zauważyli autorzy oświadczenia.

Rada podkreśliła też potrzebę przedstawiania rzetelnej wiedzy o zjawisku migracji, a zwłaszcza o problemie uchodźców we współczesnym świecie. "Należy stworzyć programy edukacyjne i wspierać badania naukowe o skutkach społecznych i ekonomicznych tego zjawiska. Z drugiej strony, państwowe służby bezpieczeństwa powinny dokonywać starannego rozpoznania tożsamości i intencji przyjmowanych migrantów i uchodźców" - stwierdzono w oświadczeniu.

W Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim zasiada kilkunastu poznańskich naukowców, prawników i lekarzy. Podczas obrad zajmują oni stanowiska w najważniejszych kwestiach społecznych związanych z życiem Kościoła. Przewodniczącym rady jest prof. Bohdan Gruchman.