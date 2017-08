"Bild": 390 tys. Syryjczyków może sprowadzić rodziny do Niemiec

Liczba uchodźców z Syrii, którzy mają prawo do sprowadzenia członków swoich rodzin do Niemiec, wzrośnie w marcu 2018 r. do niemal 390 tys. - podał we wtorek "Bild", powołując się na szacunki rządu w Berlinie. Nie wiadomo, ile osób faktycznie przyjedzie.

Zdjęcie Syryjska rodzina; zdj. ilustracyjne /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Z decyzji o azylu podjętych w latach 2015 i 2016 wynika, że potencjalna liczba Syryjczyków, którzy są uprawnieni do sprowadzenia członków rodzin, wynosi około 267,5 tys. - pisze niemiecki tabloid.

"W marcu 2018 r. ta potencjalna liczba zwiększy się o 120 tys." - podaje "Bild", zaznaczając, że oznacza to, iż przyszłym roku prawie 390 tys. Syryjczyków będzie miało prawo do sprowadzenia swoich rodzin.

Gazeta zauważa, że na razie napływ członków rodzin do Niemiec jest niewielki, a wynika to m.in. z długiego czasu oczekiwania na niemiecką wizę w placówkach dyplomatycznych RFN. Czas oczekiwania dochodzi do 16 miesięcy - informuje tabloid.

Redakcja zaznacza, że większość Niemców jest nastawiona sceptycznie do przyjmowania rodzin uchodźców. Z sondażu instytutu INSA, przeprowadzonego na zlecenie "Bilda", wynika, że 58,3 proc. pytanych jest przeciwnych, a 41,7 proc. jest za umożliwieniem rodzinom przyjazdu do Niemiec.