​Błaszczak: Mechanizm relokacji to realne zagrożenie

- Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest najważniejsze, a mechanizm relokacji stanowi realne zagrożenie - ocenił w środę szef MSWiA Mariusz Błaszczak, podkreślając, że polski rząd nie będzie ulegał presji i naciskom, a polityka migracyjna nie ulegnie zmianie.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Tytus Żmijewski /PAP

"Mechanizm relokacji narusza politykę bezpieczeństwa i stanowi realne zagrożenie, a dla nas bezpieczeństwo Polski i Polaków jest najważniejsze" - ocenił szef MSWiA, odnosząc się do słów unijnego komisarza ds. migracji Dimitrisa Awramopulosa, dotyczących wykonywania przez Polskę, Czechy i Węgry decyzji o relokacji.

Błaszczak, w komunikacie zamieszczonym na stronie ministerstwa, podkreślił, że Polska nie zgadza się na przekraczanie traktatowych uprawnień Komisji Europejskiej do ingerowania w kompetencje krajowe w zakresie bezpieczeństwa.

"W naszym stanowisku podkreślamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego" - zaznaczył szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos zapowiedział w środę, że jeśli Polska, Czechy i Węgry nie zaczną wykonywać decyzji o relokacji uchodźców, to Komisja Europejska rozważy skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Co dalej z polityką migracyjną polskiego rządu?

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak, komentując to stanowisko, zaznaczył, że polityka migracyjna polskiego rządu nie zmieni się. "Polski rząd nie będzie ulegał presji i naciskom. Mechanizm relokacji narusza politykę bezpieczeństwa i stanowi realne zagrożenie, a dla nas bezpieczeństwo Polski i Polaków jest najważniejsze - podkreślił minister.

Według polskiego rządu, mechanizm relokacji jest błędny i stanowi zagrożenie dla całej Europy. - Jako minister spraw wewnętrznych i administracji jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polski i Polaków. Nie narażę tego bezpieczeństwa w imię ideologii multi-kulturalizmu, którą usiłuje nam narzucać Unia Europejska - zapowiedział szef MSWiA.

"Komisja Europejska nie wyciąga wniosków z tragedii"

Minister dodał, że "niestety Komisja Europejska wciąż nie wyciąga wniosków z tragedii, do jakich dochodzi na zachodzie Europy". "Trzeba mieć świadomość, że napływające do Europy setki tysięcy imigrantów z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu to naturalne zaplecze dla islamskich terrorystów. W konsekwencji w europejskich miastach dochodzi do takich zamachów terrorystycznych jak ostatnio w Barcelonie" - podsumował szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak w oświadczeniu przypomniał, że Polska wspiera niesienie pomocy humanitarnej i ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. - Jeśli chodzi o ochronę granicy zewnętrzną UE na Węgrzech czy w Bułgarii, to jesteśmy do dyspozycji dla naszych partnerów - zapowiedział szef MSWiA.