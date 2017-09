Burmistrz Lampedusy: Wyspa jest w kryzysie z powodu migrantów

Burmistrz włoskiej wyspy Lampedusa Salvatore Martello zaapelował o zamknięcie tamtejszego ośrodka rejestracji i pobytu dla migrantów. Jak mówi, nękają oni mieszkańców i turystów. Wyspa jest w kryzysie, "zostaliśmy pozostawieni sami sobie" - powiedział.

"Groźby, molestowanie, kradzieże. Lampedusa jest na skraju zapaści" - oświadczył Martello w opublikowanej w sobotę rozmowie z włoską agencją prasową ANSA.

Podkreślił, że siły bezpieczeństwa na wyspie są bardzo liczne, a mimo to "w ośrodku jest 180 Tunezyjczyków, z których wielu udaje się spokojnie unikać kontroli; biwakują i żyją na ulicach". "Proszę o zamknięcie tego hotspotu, niepotrzebnej struktury, która niczemu nie służy" - zaapelował burmistrz.

Martello opisał następnie panującą w miasteczku sytuację: "Bary są pełne Tunezyjczyków, którzy upijają się i molestują kobiety. Dostaję dziesiątki wiadomości od przestraszonych turystów, hotelarzy, sklepikarzy, restauratorów, którzy codziennie zmagają się z problemami i już nie wytrzymują".

"Choć ośrodek jest pilnowany przez policję, karabinierów i Gwardię Finansową, Tunezyjczycy wchodzą i wychodzą z niego, kiedy chcą. Nie ma współpracy między instytucjami. Jest za to poważny problem porządku publicznego. Proszę o bezpośrednią interwencję ministra spraw wewnętrznych" - oświadczył burmistrz wyspy, która od lat jest symbolem kryzysu migracyjnego w Europie.

Martello poinformował, że na Lampedusie dochodzi do kradzieży wina, żywności i ubrań w sklepach. "Turyści są nękani" - dodał. Jego zdaniem nie można zapanować nad tą sytuacją, a sprawcy tych czynów to "przestępcy, którzy muszą trafić do więzienia".

Burmistrz Martello rządzi Lampedusą od czerwca. W latach 90. pełnił ten urząd przez dwie kadencje. Podobnie jak jego poprzedniczka Giusi Nicolini, wielokrotnie nagradzana we Włoszech i za granicą za gościnność i otwarcie wobec migrantów, wywodzi się z centrolewicy. Po wygranej w wyborach zapowiedział, że wyspa nadal będzie gościnna, ale jednocześnie podkreślił, że wszystko się zmieni.

