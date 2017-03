Desperacki krok. Syryjczyk podpalił się w obozie dla uchodźców

​W greckim obozie dla uchodźców podpalił się Syryjczyk. Ciężko poparzonego mężczyznę przewieziono do szpitala.

Zdjęcie Do tragedii doszło w obozie na wyspie Chios /AFP

Według greckich mediów, do desperackiego kroku pchnęła go rozpacz. Syryjczyk złożył w Grecji wniosek o azyl. Zdarzenie sfilmował korespondent BBC w Grecji. Na opublikowanym na Twitterze filmie widać młodego mężczyznę, trzymającego pojemnik z benzyną. Mówi on coś do innych przebywających w obozie osób.

Po tym, jak spróbował do niego podejść policjant, mężczyzna podpalił się. Przewieziono go do szpitala z poparzeniami obejmującymi ponad 90 procent ciała.

Policjant, który próbował go ratować, także trafił z poparzeniami do szpitala.