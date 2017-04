Francja: Potężny pożar i zamieszki w obozie dla uchodźców

Pożar i zamieszki w obozie dla uchodźców w Grande-Synthe pod Dunkierką we Francji. Drewniane baraki zostały podpalone przez imigrantów podczas serii bójek, które wybuchły w obozie. Według lokalnych mediów, rozpoczęło się od starcia między kurdyjską i afgańską częścią uchodźców. Jego uczestnicy użyli noży.

Zdjęcie Pożar i zamieszki w obozie dla uchodźców w Grande-Synthe pod Dunkierką /PHILIPPE HUGUEN /AFP

Interweniujący policjanci zostali zaatakowani kamieniami przez agresywną grupę kilkudziesięciu mieszkańców obozowiska.

Ogień, podkładany w różnych miejscach przez uczestników zajść, szybko rozprzestrzenił się na kolejne domostwa.

Kilka osób doznało poparzeń, a 6 z ranami od noży - odwieziono do szpitala. Jeden z poszkodowanych jest w ciężkim stanie.



Prowizorycznych domów nie udało się ugasić. Ewakuowano mieszkańców - prawie półtora tysiąca osób. Bezdomnych umieszczono tymczasowo w lokalnej szkole.



Prefekt miejscowej policji Michel Lalande powiedział rano dziennikarzom, że obóz został całkowicie zniszczony. Według niego, doprowadzi to do likwidacji miejsca azylu, utworzonego w zeszłym roku jako punkt etapowy przed dalszą podróżą do Anglii.