Grecki minister ds. migracji Jannis Muzalas wezwał w piątek na łamach "Die Welt" Komisję Europejską do realizacji uchwalonego w 2015 r. planu rozdziału uchodźców. Uważa, że każdy kraj UE powinien przyjąć co najmniej połowę kwoty, do jakiej się zobowiązał.

Zdjęcie Grecja domaga się realizacji planu rozdziału uchodźców /PAP/EPA

- Domagamy się od Europy, by wreszcie spełniła swoje obietnice - powiedział Muzalas w wywiadzie dla dziennika "Die Welt".

Reklama

- Nie można być członkiem UE i korzystać z jej praw, nie wypełniając związanych z nimi obowiązków - zastrzegł grecki polityk.

Unia Europejska podjęła na jesieni 2015 roku decyzję o relokacji z Grecji i Włoch do innych krajów Wspólnoty 160 tys. uchodźców w ciągu dwóch lat. Do tej pory udało się przenieść jedynie kilka tysięcy imigrantów.

Przywódcy państw unijnych spotkają się w piątek na nieformalnym szczycie na Malcie, by zdecydować o działaniach mających powstrzymać migrację z Afryki przez Libię do UE.