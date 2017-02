Grecja: Migranci ukradli łódź, by wrócić do Turcji

Migranci ukradli łódź, aby z greckiej wyspy Chios powrócić do Turcji. Zostali zatrzymani przez statek Frontexu i odwiezieni na wyspę. 32-letni Syryjczyk i 28-letni Egipcjanin od miesięcy czekali na rozpatrzenie ich podań o azyl w Grecji.

Migranci odpowiedzą teraz za kradzież łodzi. To niecodzienny przypadek, bo większość uchodźców płaci spore pieniądze przemytnikom i ryzykuje życiem, aby pokonać odwrotną trasę.



Uwypukla to jednak problem, jakim jest długotrwała procedura rozpatrywania podań o azyl na greckich wyspach. Na decyzję pierwszej instancji trzeba tam czekać około ośmiu miesięcy, a warunki w części ośrodków, z powodu ich przeludnienia, są fatalne. Migranci, którzy utknęli na Chios twierdzą, że sytuacja jest dramatyczna.



Greckie służby tłumaczą, że brakuje personelu na szybsze rozpatrzenie tysięcy podań, a procedura musi odbywać się zgodnie z europejskimi normami. Podkreślają, że wymaga to czasu - każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie.



Na greckich wyspach Lesbos, Chios i Samos przebywa ponad 10 tysięcy migrantów, którzy ubiegają się o azyl.