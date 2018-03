Kolejna fala migracji? "Turcja steruje przepływem migranów"

Ponad pięciuset migrantów dotarło do greckich wysp w ciągu ostatnich czterech dni. To znacznie więcej niż w poprzednich tygodniach. Zdaniem funkcjonariuszy, to sygnał, że Turcja steruje przepływem migrantów i decyduje o tym, kiedy i ile osób wypłynie z jej wybrzeża.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Mimo dobrej pogody w poprzednich dwóch tygodniach napływ migrantów na greckie wyspy był niewielki. Oznacza to, że warunki atmosferyczne nie są głównym czynnikiem, który decyduje o tym, ile łodzi z uchodźcami wypłynie danego dnia z tureckiego wybrzeża.



Funkcjonariusze na Lesbos powiedzieli Polskiemu Radiu, że wiedzą, skąd przypływają łodzie. W praktyce oznacza to, że łatwo jest kontrolować tamte miejsca.

Chociaż tysiące migrantów zostało przewiezionych z wysp do Grecji kontynentalnej, nadal z powodu przeludnienia trudne warunki panują szczególnie na Lesbos. W lokalnym ośrodku dla migrantów Moria, który mieści trzy tys. osób, przebywa ponad pięć tys. Syryjczycy stanowią prawie 40 proc. tych, którzy się tam rejestrują. 18 proc. stanowią Afgańczycy, 14 proc. - obywatele Iraku. Przybywa też migrantów z krajów afrykańskich, zwłaszcza z Kongo.

Burmistrz Lesbos wielokrotnie pytał, czy wciąż obowiązuje unijno-tureckie porozumienie w sprawie migracji. Funkcjonariusze podkreślają, że Turcja działa tak, aby UE nie oskarżyła jej, że nie dotrzymuje z tego powodu warunków porozumienia, a jednocześnie pokazuje, że ma wpływ na sytuację.