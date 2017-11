Kolejni migranci próbują dostać się na greckie wyspy

Dzisiejszego poranka służby uratowały u wybrzeży greckiej wyspy Chios około 130 osób. Lokalne władze są zaniepokojone aktualną sytuacją. Grecki minister do spraw migracji Janis Muzalas zapewnia, że wciąż aktualne jest porozumienie unijno-tureckie.

Zwiększony napływ migrantów na greckie wyspy trwa od sierpnia. Najwięcej łodzi wypływających z tureckiego wybrzeża dobija obecnie na wyspę Lesbos. W październiku przybyła tam rekordowa miesięczna liczba uchodźców - ponad 2,2 tys., podczas gdy w pierwszych miesiącach tego roku dopływało na wyspę niecałe 300 osób.

Nieudolna polityka ministra?

Opozycja i część deputowanych rządzącej w Grecji partii Syriza oskarża ministra ds. migracji - Janisa Muzalasa o nieudolną politykę, w tym napiętą sytuację na wyspach z powodu przeludnienia. Zarzucają mu również utrzymywanie się złych warunków w ośrodkach dla uchodźców i opóźnienia w deportacji tych z migrantów, którzy nie otrzymali azylu.



Wątpliwości w sprawie unijno-tureckiego porozumienia

Padają też pytania m.in. ze strony burmistrza Lesbos o to, czy nadal utrzymywane jest w mocy porozumienie unijno-tureckie z marca 2016 r. Janis Muzalas oświadczył wczoraj, że nie można mówić, że umowa ta nie została wdrożona lub przestała obowiązywać i dodał, że dzięki niej napływ migrantów na greckie wyspy zmniejszył się o 97 proc. w stosunku do 2015 r.



Od czasu wprowadzenia w życie unijno-tureckiego porozumienia do czerwca tego roku zawrócono do Turcji ponad 1,2 tys. migrantów. Z kolei w kolejnych trzech miesiącach - niewiele ponad 140 osób. W tym samym czasie na greckie wyspy przybyło prawie jedenaście tysięcy migrantów.



