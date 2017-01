Komisarz KE apeluje: Należy zająć się problemem najmłodszych uchodźców

Dimitris Avramopoulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa w Komisji Europejskiej, zaapelował, by kraje członkowskie Unii Europejskiej zajęły się problemem dzieci-uchodźców, które trafiają do Europy bez opieki dorosłych.

Dimitris Avramopoulos zaapelował do państw członkowskich UE, by podjęły działania mające na celu ochronę najmłodszych uchodźców

Na Malcie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów wspólnoty poświęcone kryzysowi migracyjnemu.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez pozarządową organizację Missing Children Europe komisarz dodał, że wiele spośród samotnych dzieci trafia w ręce handlarzy ludźmi. Młodociani są z kolei wykorzystywani seksualnie oraz zmuszani przez szajki przestępcze do popełniania czynów o charakterze kryminalnym.



Dimitris Avramopoulos zaapelował do państw członkowskich, aby przeciwstawiły się narastającej w Europie fali populizmu i podjęły działania mające na celu ochronę najmłodszych uchodźców. Jednocześnie oskarżył niektórych polityków o to, że "mówią dużo i ładnie", ale w rzeczywistości nie robią nic w tej sprawie.



Według unijnych danych, w 2015 roku do Europy trafiło około 90 tysięcy samotnych dzieci-uchodźców. W zeszłym roku poruszenie wywołała informacja podana przez Europol, z której wynikało, że zaginęło blisko 10 tysięcy najmłodszych uchodźców. Ich los w większości przypadków pozostaje nieznany.