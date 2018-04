Kryzys migracyjny: Sytuacja w Grecji może się wymknąć spod kontroli

​Do Grecji przez lądowy odcinek granicy z Turcją w ciągu zaledwie trzech dni przybyło około tysiąca migrantów. Trwa zwiększony napływ uchodźców na greckie wyspy. Greckie władze niepokoją się, że znów dojdzie do masowej migracji.

Zdjęcie Młody uchodźca podczas protestu w Atenach /AFP

Duży napływ migrantów przez lądową granicę z Turcją w okolicy Ewros to kolejny problem dla greckiego rządu. W marcu przedostało się tamtędy do Grecji prawie 1700 osób. W ubiegłym roku o tej samej porze niewiele ponad 250.

W kwietniu napływ jeszcze się zwiększył. Policjanci w północno-wschodniej Grecji mówią, że łapią jednego przemytnika, a w jego miejsce pojawia się kilku innych. Sytuację utrudniają napięte stosunki między Grecją a Turcją. To w okolicy Ewros tureckie służby aresztowały dwóch greckich wojskowych, kiedy tropiąc ślady migrantów podczas patrolu, niechcący przeszli na tureckę stronę. Drugi miesiąc pozostają w więzieniu w Turcji mimo interwencji greckiego rządu i unijnych polityków.

Trudne warunki panują też na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego, gdzie dociera około 200 osób dziennie. Tylko na Lesbos przebywa ponad pięć tysięcy przybyszów. Nieoficjalnie - jak dowiedziało się Polskie Radio - jest ich tam około dziewięciu tysięcy.

Niepokój greckiego Ministerstwa do Spraw Migracji zwiększa decyzja sądu, dzięki której nowi przybysze nie będą musieli - jak dotychczas - pozostawać na wyspach do czasu zakończenia procesu azylowego, ale będą mogli swobodnie się przemieszczać. To może uniemożliwić ich ewentualną deportację, bo Turcja nie chce przyjmować z powrotem imigrantów, którzy przedostaną się do Grecji kontynentalnej. Ministerstwo bada możliwości prawne, aby zablokować tę decyzję.