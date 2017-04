Liban przeludniony syryjskimi uchodźcami

Premier Libanu ostrzega, że jego kraj znalazł się w krytycznym punkcie. Wszystko to w związku z uchodźcami z sąsiedniej Syrii, których liczba stale rośnie. Saad al-Hariri zaapelował o pomoc do społeczności międzynarodowej.

Zdjęcie Uchodźców wciąż przybywa /AFP

ONZ informowała niedawno, że w sąsiadujących z Syrią krajach zarejestrowało się już ponad 5 milionów uchodźców, z czego w Libanie ponad milion. Władze w Bejrucie szacują jednak, że uciekinierów jest co najmniej półtora miliona. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Libanu to syryjski uchodźca.



Premier tego kraju Saad al-Hariri podkreślił, że to właśnie Liban ponosi największe koszty pomocy Syryjczykom i zaapelował o pomoc do społeczności międzynarodowej. Jak mówił, Liban zbliża się do punktu krytycznego, co grozi zamieszkami. Coraz więcej Libańczyków nie ma bowiem pracy, bo zatrudnienie zabierają im tańsi Syryjczycy. Budżet kraju jest coraz bardziej napięty, bo wielu Syryjczykom wypłacane są zasiłki, a Liban ponosi też koszty edukacji syryjskich dzieci.

Reklama

W Libanie nie ma oficjalnych obozów dla uchodźców, a uciekinierzy żyją głównie w wynajmowanych domach prywatnych dzięki pomocy finansowej międzynarodowych organizacji, w tym Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W nielegalnych obozach uchodźcy żyją w skrajnym ubóstwie.

Libańskie władze chcą, aby na zaplanowanej na przyszły tydzień konferencji pomocowej w Brukseli zapadły decyzje o zwiększeniu finansowania dla uchodźców, żyjących w ich kraju.

Według danych rządu w Bejrucie, od początku wojny domowej w Syrii pomoc dla uchodźców w Libanie kosztowała już 18 miliardów dolarów. Wzrost gospodarczy Libanu spadł w tym czasie z 8 do 1 procenta.