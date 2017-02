Media: Ogrodzenie graniczne z Turcją nie jest gotowe

Mające wstrzymać falę migrantów ogrodzenie na granicy z Turcją, budowane czwarty rok przez bułgarskie władze, nie jest gotowe; brakuje około 70 km - wynika z danych agencji Bgnes, uzyskanych od administracji granicznych regionów odpowiedzialnych za budowę.

Poprzednia szefowa resortu spraw wewnętrznych Rumiana Byczwarowa wielokrotnie, w tym w odpowiedzi na pytania posłów w parlamencie w czerwcu i wrześniu 2016 roku, mówiła, że do osiągnięcia pełnej gotowości pozostało kilka kilometrów ogrodzenia.

Termin przekazania ogrodzenia do użytku w całości minął już w styczniu 2016 roku. Z odpowiedzi administracji w granicznych regionach, udzielonych agencji Bgnes na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznych, wynika jednak, że w ciągu trzech lat powstało zaledwie ok. 60 proc. planowanego ogrodzenia. Jego długość ma wynieść 205 km, gotowych jest 133,5 km; do wybudowania zostało jeszcze 71,5 km. Ogrodzenie z drutu kolczastego ma wysokość 3 metrów.

Pierwsze 30 km ogrodzenia powstało w ciągu kilku miesięcy w 2014 roku za rządu premiera Płamena Oreszarskiego. Gabinet Bojko Borysowa (listopad 2014 - styczeń 2017) miał dokończyć inwestycję, w którą włożono 160 mln lewów (80 mln euro).

Za projektowanie i realizację ogrodzenia odpowiadają urzędy obwodów obejmujących miasta Burgas, Jamboł i Chaskowo, przez terytoria których ono przechodzi. Długość ogrodzenia w obwodzie burgaskim wynosi 126,5 km, gotowych jest 67 km; w chaskowskim zbudowano 31 km, do dobudowania zostało 12 km. Ok. 35,5 km jest gotowych w regionie Jamboła.

Obecnie prace są wstrzymane z powodu trudnych zimowych warunków; mają być wznowione, gdy pogoda się poprawi. Również z powodu bardzo surowej w tym roku zimy presja migracyjna na granicy jest niewielka. W styczniu zatrzymano łącznie 143 nielegalnych migrantów, w tym ponad 100 wewnątrz kraju. Są to osoby, które przedostały się wcześniej. Wraz z ociepleniem, władze spodziewają się nasilenia prób nielegalnego przekroczenia granicy.

W 2016 roku według oficjalnych statystyk do Bułgarii przedostało się ok. 18 tys. nielegalnych migrantów.