MSZ: Francja gotowa przyjąć migrantów z "Aquariusa" pod pewnym warunkiem

Francja gotowa jest przyjąć migrantów ze statku "Aquarius", którzy odpowiadaliby kryteriom prawa azylowego po zbadaniu ich sytuacji w Hiszpanii przez francuskich agentów - poinformowało w czwartek francuskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Zdjęcie Statek "Aquarius" /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Według komunikatu MSZ ta propozycja szefa francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Driana, złożona jego hiszpańskiemu odpowiednikowi, "została dobrze przyjęta przez Hiszpanię", która ma przyjąć statek organizacji pozarządowej z 629 migrantami na pokładzie.

Według organizacji Lekarze bez Granic większość osób z "Aquariusa", który ma zawinąć w sobotę do portu w Walencji, pochodzi z 23 państw afrykańskich, a także z Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu.

Włochy postanowiły nie wpuścić "Aquariusa" z migrantami, co wywołało ostrą krytykę ze strony władz Francji. Doszło do poważnego napięcia dyplomatycznego między Rzymem a Paryżem, jednak zelżało ono po rozmowie w nocy ze środy na czwartek premiera Włoch Giuseppe Contego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W piątek Conte udaje się z wizytą do Paryża, którą wcześniej odwołał z powodu oskarżeń Macrona pod adresem włoskiego rządu o "cynizm i nieodpowiedzialność" oraz łamanie prawa morskiego.

W wydanych po rozmowie Macrona i Contego oświadczeniach obydwu rządów podkreślono, że politycy zgodzili się co do tego, że przed szczytem Unii Europejskiej pod koniec czerwca "potrzebne są nowe inicjatywy, które należy wspólnie przedyskutować".

W nocie strony francuskiej napisano, że podczas rozmowy telefonicznej Macron zapewnił Contego, że celem jego wcześniejszych wypowiedzi "nie było obrażenie Włoch czy narodu włoskiego".