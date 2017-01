Niemcy: Pomysł zniesienia prawa do azylu

Szefowa antyimigranckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Frauke Petry opowiedziała się za zastąpieniem zapisanego w niemieckiej konstytucji prawa do azylu dla wszystkich osób prześladowanych "prawem łaski" udzielanym przez państwo wybranym imigrantom.

Zdjęcie Frauke Petry /AFP

"Nigdzie nie jest napisane, że Niemcy muszą przyjmować dwa razy więcej osób starających się o azyl niż wszystkie pozostałe kraje Unii Europejskiej" - powiedziała Petry w dyskusji zorganizowanej przez tygodnik "Die Zeit".

"Opowiadamy się za zmianą prawa do azylu według paragrafu 16a konstytucji i przekształceniem go w prawo łaski przysługujące państwu" - wyjaśniła szefowa AfD.

Fragment dyskusji redakcja opublikowała w środę na swojej stronie internetowej. "Die Zeit" ukazuje się w czwartki.

Ze względu na historię i fakt, że wielu Niemców musiało uciekać po 1933 roku z kraju przed Hitlerem i szukać schronienia w innych państwach, autorzy uchwalonej w 1949 roku konstytucji RFN zagwarantowali osobom prześladowanym z powodu swojej rasy, religii, narodowości czy poglądów politycznych prawo do azylu. Kanclerz Angela Merkel odrzuca propozycje zmierzające do ograniczenia liczby uchodźców, argumentując, że byłoby to sprzeczne z konstytucją.

W 2015 roku z zamiarem starania się o azyl przyjechało do Niemiec 890 tys. imigrantów. W zeszłym roku było ich 280 tys.

AfD domaga się zamknięcia granic dla uchodźców, ostrzegając przed napływem muzułmanów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Prawicowo-populistyczna partia odniosła w zeszłym roku szereg sukcesów w wyborach do parlamentów regionalnych. W sondażach dotyczących całych Niemiec ma poparcie ponad 10 proc. wyborców.

Z Berlina Jacek Lepiarz