Pięć państw UE domaga się zmiany polityki migracyjnej

Pięć państw basenu Morza Śródziemnego pod przewodnictwem Włoch domaga się szybkiej i solidarnej relokacji migrantów do innych krajów unijnych. O wystosowanym w tej sprawie liście do Komisji Europejskiej informują włoskie media.

Pod dokumentem podpisały się rządy Włoch, Hiszpanii, Grecji, Cypru i Malty. Postulują w nim, by partnerzy unijni w ramach relokacji migrantów przyjmowali nie tylko tych, którzy otrzymali azyl polityczny lub status uchodźcy. Domagają się również, by przybysze z krajów uznawanych za bezpieczne, jak Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, trafiali także do innych krajów unijnych.

Wskazują, że największym problemem są tak zwani migranci ekonomiczni, którzy stanowią większość przybyszów, ale żaden kraj unijny nie chce się nimi zająć.

Włoscy komentatorzy łączą ten list z zaplanowanym pod koniec czerwca szczytem unijnym w Brukseli poświęconym problemowi migracji. Wskazują, że sukces ugrupowań populistycznych we włoskich wyborach jest po części efektem błędnej polityki migracyjnej Brukseli.