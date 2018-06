​Szef MSZ: Turcja zawiesiła umowę z Grecją o readmisji migrantów

Turcja zawiesiła zawarte z Grecją porozumienie o przyjmowaniu zawróconych z greckich wysp migrantów z powodu zwolnienia z aresztu czterech zbiegłych z kraju tureckich wojskowych - oświadczył w czwartek szef MSZ Mevlut Cavusoglu, cytowany przez agencję Dogan.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Johannes Simon /Getty Images

"Mamy porozumienie w sprawie migracji z Unią Europejską. (Ta umowa) obowiązuje. Mamy też dwustronne porozumienie z Grecją o readmisji migrantów. To porozumienie teraz zawieszamy" - powiedział Cavusoglu na konferencji prasowej w mieście Antalya.

Reklama

Zaledwie kilka dni wcześniej, w poniedziałek, w Grecji z aresztu wypuszczono czterech tureckich żołnierzy, którzy zbiegli do tego kraju po udaremnionym zamachu stanu z lipca 2016 roku. Dotychczas nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie złożonych przez nich wniosków o azyl.

"To, co zrobiła Grecja, jest nie do przyjęcia" - oświadczył Cavusoglu.

Ośmiu oficerów tureckich sił powietrznych uciekło do Grecji podczas nieudanego wojskowego zamachu stanu w nocy 15 lipca 2016 roku. Rząd Turcji kilkakrotnie zwracał się do Aten o wydanie im tych wojskowych, oskarżając ich o udział w zamachu stanu. Greckie sądy odrzuciły wszystkie te wnioski z uzasadnieniem, że Turcja nie gwarantuje im rzetelnego procesu sądowego.

Sprawa zbiegłych tureckich wojskowych doprowadziła do zaostrzenia napięcia w stosunkach między Grecją i Turcją. W marcu br. w Turcji zatrzymano dwóch greckich żołnierzy, którzy podczas patrolu w strefie przygranicznej przez pomyłkę weszli na terytorium tureckie. Wcześniej takie sytuacje kończyły się wydaniem wojskowych, tym razem greccy żołnierze trafili do aresztu i dotychczas nie usłyszeli zarzutów.

Uzgodnione 18 marca 2016 roku porozumienie UE-Turcja, przewidujące odsyłanie do Turcji wszystkich migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Grecji, sprawiło, że ich liczba znacząco spadła. W zamian Unia Europejska obiecała Ankarze pomoc finansową na migrantów w wysokości 6 mld euro, a także odmrożenie negocjacji akcesyjnych i liberalizację wizową.