Ukrainiec zatrzymany za przemyt migrantów z Iranu i Iraku

Obywatel Ukrainy został zatrzymany na Sycylii pod zarzutem przemycenia na swojej żaglówce do Włoch 42 migrantów z Iranu i Iraku - poinformowały w poniedziałek włoskie media.

Zdjęcie Migranci, zdj. ilustracyjne /Mahmud TURKIA / AFP /AFP

Zatrzymania dokonano już po tym, jak w nocy z niedzieli na poniedziałek migranci, w tym 18-latek, zeszli z pokładu jachtu na plażę w prowincji Syrakuzy na wschodzie wyspy.

Następnie zapukali oni do drzwi pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego, w którym otrzymali pomoc. Jak zeznali, pięć dni wcześniej wyruszyli do Włoch z Izmiru w zachodniej Turcji, a za przeprawę zapłacili 7,5 tys. dolarów.

W niedzielę włoskie MSW poinformowało, że w lipcu i sierpniu wyraźnie spadła liczba migrantów, którzy dotarli do Włoch przez Morze Śródziemne; tylko w tym miesiącu (do 25 sierpnia) do kraju tego przybyło 2932 migrantów, czyli o ok. 90 proc. mniej niż przed rokiem.

Jest to efekt m.in. rosnącej liczby interwencji libijskich służb morskich, które - przy wsparciu m.in. Włoch - przystąpiły do walki z nielegalną imigracją. To z wybrzeża Libii odpływają w kierunku Europy niemal wszyscy migranci z Afryki - od początku roku do Włoch przybyło ich ponad 98 tys.