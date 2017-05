Władze tracą kontrolę. Migranci destabilizują sytuację na Chios

Napięta sytuacja na greckiej wyspie Chios. W ostatnim czasie stała się ona głównym miejscem, do którego przybijają łodzie z migrantami wypływające z Turcji. Uchodźców jest tam już tak dużo, że lokalna policja obawia się, że w każdej chwili może dojść tam do poważnych starć.

Zdjęcie Policja nie jest w stanie kontrolować sytuacji w obozie dla migrantów Suda /AFP

W ostatnich tygodniach zwiększyła się liczba konfliktów, do jakich dochodzi na wyspie między migrantami różnych narodowości. Grupy podzieliły między sobą wyspę na obszary, które są pod ich kontrolą.



Władze w Atenach przyznają, że sytuacja na Chios jest poważna i tłumaczą, iż brakuje miejsc w lokalnych posterunkach policji dla osób, które stwarzają problemy.



Na wyspie utknęło około 800 Syryjczyków, którzy zgłaszają, że są atakowani przez migrantów z innych krajów, głównie Afgańczyków. Kilka dni temu jeden z Syryjczyków został raniony nożem.



Mieszkańcy Chios skarżą się, że młodzi migranci zaczepiają miejscowe dziewczyny, co także doprowadza do różnych incydentów.



Policjanci są poważnie zaniepokojeni eskalacją napięć na Chios. Nie są też w stanie kontrolować sytuacji w obozie dla migrantów Suda, którym zajmują się głównie pozarządowe organizacje i gdzie od wielu miesięcy przebywają setki młodocianych Marokańczyków i Algierczyków.