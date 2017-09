Włochy chcą pomóc migrantom w obozach przetrzymywania w Libii

Władze Włoch chcą pomóc migrantom i uchodźcom w obozach w Libii, gdzie umieszczani są po tym, gdy z drogi do Europy zawraca ich tamtejsza straż przybrzeżna. Sytuację w tych obozach przetrzymywania określa się jako dramatyczną; dochodzi tam do tortur i gwałtów.

Włoski wiceminister spraw zagranicznych Mario Giro oświadczył w piątek, że Włochy z pomocą organizacji pozarządowych chcą poprawić warunki humanitarne, w jakich przetrzymywani są afrykańscy migranci w Libii.



Giro ogłosił, że rząd w Rzymie zwróci się do władz tego kraju o umożliwienie dostępu do tych miejsc, by przekazać tam żywność, leki, środki pierwszej potrzeby, materace i łóżka. Stopniowo - zauważył - można będzie zacząć zarządzać tymi obozami.

Na pomoc tę rząd chce wyasygnować w krótkim czasie co najmniej 6 milionów euro.

To kolejna inicjatywa Rzymu na rzecz migrantów w Afryce, zaproponowana po tym, gdy zanotowano wyraźny spadek liczby uciekinierów przypływających do Włoch.

Znaczne ograniczenie presji migracyjnej jest rezultatem zaangażowania libijskiej straży przybrzeżnej w walkę z przemytnikami ludzi, a także uregulowania przez MSW Włoch zasad udziału organizacji pozarządowych w operacjach patrolowania Morza Śródziemnego i prowadzenia akcji ratunkowych na morzu. Kilka organizacji wycofało swoje statki z Cieśniny Sycylijskiej.

Obecnie, po zahamowaniu jeszcze niedawno rekordowego napływu migrantów rząd Paolo Gentiloniego postanowił interweniować, by doprowadzić do przestrzegania praw człowieka w miejscach pobytu migrantów. Jak alarmują organizacje humanitarne, dochodzi tam do przemocy, gwałtów i wszelkiego rodzaju tortur. Raport na ten temat przedstawili Lekarze bez Granic.

Włoska minister obrony Roberta Pinotti oświadczyła, że obecność NGO w tych obozach “byłaby gwarancją" przestrzegania podstawowych praw. W Libii - dodała minister - Włochy chcą współpracować z ONZ i Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Szef MSW Marco Minniti spotka się z delegacjami organizacji pozarządowych, by omówić projekt takiej wspólnej inicjatywy wobec migrantów, którzy próbowali uciec do Włoch.

Jak zaznacza Ansa, organizacje z aprobatą przyjęły tę propozycję, mimo wcześniejszych napięć, do jakich doszło między nimi z resortem spraw wewnętrznych na tle kodeksu postępowania statków na Morzu Śródziemnym.