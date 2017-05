Włochy: Ważne spotkanie w sprawie kryzysu migracyjnego

Ośrodki dla migrantów, spełniające międzynarodowe standardy humanitarne, powstaną w Czadzie i Nigrze, czyli krajach tranzytowych dla setek tysięcy ludzi z Afryki Subsaharyjskiej, zmierzających do Libii, by odpłynąć do Europy - postanowiono w niedzielę w Rzymie.

Zdjęcie Marco Minniti robi wszystko, by zatrzymać falę migrantów /AFP

Taka decyzja zapadła na zakończenie spotkania szefów MSW trzech państw afrykańskich zaproszonych do Wiecznego Miasta przez włoskiego ministra spraw wewnętrznych Marco Minnitiego.

To kolejna inicjatywa rządu w Rzymie, który podejmuje starania o zatrzymanie fali migracyjnej.

Podczas spotkania w rzymskiej siedzibie MSW ministrowie zobowiązali się do współpracy w walce z terroryzmem i przemytem ludzi oraz do podjęcia działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa granic i wyszkolenia pilnujących ich straży.

Odpowiednie centra pobytu dla migrantów powstaną też w Libii, gdzie - jak zapowiedziano - zastąpią obecne obozy na pustyni, w których przemytnicy w straszliwych warunkach przetrzymują tysiące ludzi wysyłanych potem do Europy.

Włoskie media podkreślają, że te postanowienia, zawarte w podpisanej wspólnej deklaracji, stanowią punkt wyjścia do tego, by spróbować zatrzymać exodus z Afryki i rozwiązywać problem tam na miejscu.

Postanowiono też utworzyć sieć kontaktów między siłami policji w całym tym regionie.

W komentarzach podkreśla się, że to kolejny ważny krok w nowej strategii podejścia do kryzysu migracyjnego, realizowanej przez mianowanego w grudniu szefa MSW Marco Minnitiego. Polega ona przede wszystkim na wzmocnieniu libijskiej straży przybrzeżnej, tak aby włączyła się w walkę z przemytem migrantów i zatrzymywała łodzie, oraz na przywróceniu kontroli na liczącej 5 tys. kilometrów południowej granicy Libii, która znajduje się obecnie w rękach gangów przemytników ludzi.

Od początku roku do Włoch przybyło około 46 tys. migrantów, o 35 proc. więcej, niż w tym samym okresie uznanego za rekordowy roku 2016.

Z Rzymu Sylwia Wysocka