Włochy wydały 1,7 mld euro na migrantów

Włochy wydały w 2016 roku na sfinansowanie pobytu migrantów w ośrodkach w całym kraju 1,7 miliarda euro, przy czym z UE otrzymały na ten cel 47 milionów euro, co stanowi 2,7 procent tej sumy - dane te przedstawił w środę Trybunał Obrachunkowy w Rzymie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

W raporcie sporządzonym na podstawie najnowszych zebranych danych podkreślono, że suma 1,7 miliarda euro ze specjalnego funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie obejmuje wszystkich wydatków. W 2016 roku, z którego pochodzą te dane, do Włoch przybyło ponad 180 tysięcy migrantów.

Reklama

Ponadto odnotowuje się, że do tej łącznej kwoty należy dodać 762 miliony euro, jakie strona włoska musiała wyłożyć do października zeszłego roku na zapewnienie pobytu migrantom w związku z tym, że nie został w pełni zrealizowany program ich relokacji do innych krajów UE.

Dzienny koszt pobytu migranta w ośrodku we Włoszech wynosi w zależności od regionu od 30 do 35 euro.